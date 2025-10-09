Singh Viki igent mondott a kihívásra – kész vannak a rajongók

Ez valami egészen elképesztő! Komoly kihívásra mondott igent Singh Viki. Napjaink egyik legnagyobb filmes és zenei őrülete a K-pop démonvadászok című film és annak is az egyik kulcsdala, a Golden. A fülbemászó, nem éppen könnyű dal kapcsán kihívás indult a közösségi médiában: ki hogy tudja elénekelni ennek a slágernek a refrénjét. Az énekesnő – rajongói legnagyobb örömére és ámulatára – Instagram-oldalán mutatta meg, mire képes a hangjával, ha erről a dalról van szó.

Singh Viki a Golden-kihívásról: „Az egyik legnehezebb, de mindenképpen a legmagasabb (teljesen indokolatlan magasság egyébként) pár sor volt ez technikailag,

amit valaha meg kellett tanulnom” Fotó: TV2/Hot! magazin

Horányi Juli reagált Singh Viki produkciójára

„Komolyan mondom az egyik legnehezebb, de mindenképpen a legmagasabb (teljesen indokolatlan magasság egyébként) pár sor volt ez technikailag, amit valaha meg kellett tanulnom, de annyian kihívtatok erre a challenge-re, hogy íme… így sikerült…” – írta Instagram-oldalán Singh Viki. A produkció hallatán tűzbe jöttek a rajongók. Íme néhány hozzászólás:

„UH… brutál! Imádtam! Köszönöm”

„Tökéletes”

„Fantasztikus vagy”

A kommentelők között van Horányi Juli énekesnő nő is, aki ezt írta:

„Csodás!”

Singh Viki válaszolt is neki:

„A tiéd is, Júliám! Köszönöm!”

Horányi Juli Golden-kihívása ITT látható, Singh Vikiét pedig mutatjuk: