Singh Viki igent mondott a kihívásra – kész vannak a rajongók

Nem akárki dicsérte meg az énekesnőt. Singh Viki reagált is rá!
Ez valami egészen elképesztő! Komoly kihívásra mondott igent Singh Viki. Napjaink egyik legnagyobb filmes és zenei őrülete a K-pop démonvadászok című film és annak is az egyik kulcsdala, a Golden. A fülbemászó, nem éppen könnyű dal kapcsán kihívás indult a közösségi médiában: ki hogy tudja elénekelni ennek a slágernek a refrénjét. Az énekesnő – rajongói legnagyobb örömére és ámulatára – Instagram-oldalán mutatta meg, mire képes a hangjával, ha erről a dalról van szó.
„Komolyan mondom az egyik legnehezebb, de mindenképpen a legmagasabb (teljesen indokolatlan magasság egyébként) pár sor volt ez technikailag, amit valaha meg kellett tanulnom, de annyian kihívtatok erre a challenge-re, hogy íme… így sikerült…” – írta Instagram-oldalán Singh Viki. A produkció hallatán tűzbe jöttek a rajongók. Íme néhány hozzászólás:
„UH… brutál! Imádtam! Köszönöm”
„Tökéletes”
„Fantasztikus vagy”
A kommentelők között van Horányi Juli énekesnő nő is, aki ezt írta:
„Csodás!”
Singh Viki válaszolt is neki:
„A tiéd is, Júliám! Köszönöm!”
Horányi Juli Golden-kihívása ITT látható, Singh Vikiét pedig mutatjuk:
