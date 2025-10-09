RETRO RÁDIÓ

Singh Viki igent mondott a kihívásra – kész vannak a rajongók

Nem akárki dicsérte meg az énekesnőt. Singh Viki reagált is rá!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.09. 17:00
singh viki kihívás K-pop ének

Ez valami egészen elképesztő! Komoly kihívásra mondott igent Singh Viki. Napjaink egyik legnagyobb filmes és zenei őrülete a K-pop démonvadászok című film és annak is az egyik kulcsdala, a Golden. A fülbemászó, nem éppen könnyű dal kapcsán kihívás indult a közösségi médiában: ki hogy tudja elénekelni ennek a slágernek a refrénjét. Az énekesnő – rajongói legnagyobb örömére és ámulatára – Instagram-oldalán mutatta meg, mire képes a hangjával, ha erről a dalról van szó.

Singh Viki (Hal a tortán) nagyon büszke magára, mert teljesen egyedül újította fel az új házát, senki nem segített neki - METROPOL
Singh Viki a Golden-kihívásról: „Az egyik legnehezebb, de mindenképpen a legmagasabb (teljesen indokolatlan magasság egyébként) pár sor volt ez technikailag,
amit valaha meg kellett tanulnom”  Fotó: TV2/Hot! magazin

Horányi Juli reagált Singh Viki produkciójára

„Komolyan mondom az egyik legnehezebb, de mindenképpen a legmagasabb (teljesen indokolatlan magasság egyébként) pár sor volt ez technikailag, amit valaha meg kellett tanulnom, de annyian kihívtatok erre a challenge-re, hogy íme… így sikerült…” – írta Instagram-oldalán Singh Viki. A produkció hallatán tűzbe jöttek a rajongók. Íme néhány hozzászólás:

„UH… brutál! Imádtam! Köszönöm”

„Tökéletes”

„Fantasztikus vagy”

A kommentelők között van Horányi Juli énekesnő nő is, aki ezt írta:

„Csodás!”

Singh Viki válaszolt is neki:

„A tiéd is, Júliám! Köszönöm!”

Horányi Juli Golden-kihívása ITT látható, Singh Vikiét pedig mutatjuk:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
