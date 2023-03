Emlékszel még a Sikoly-filmek Sidney-jére? Mutatjuk, hogy néz ki ma!

Bizony nem tegnap volt, hogy az első Sikoly-filmben izgulhattunk Sidney Prescott karakteréért. Kétségtelen, hogy Neve Campbell neve egybeforrt a horrorszériával, ugyanakkor annak ellenére, hogy a folytatásokban is feltűnt, a legtöbbekben mégis az első rész ugrik be, ha meghallják a nevét.

Neve Campbell az 1996-os első Sikolyban Fotó: Photo12 via AFP

Azonban 1996 óta sok víz folyt le a Dunán, és Neve felett is eljárt az idő. Vagy mégsem? Akárhogy is nézzük, még most is elképesztően néz ki. Igaz, az igazán nagy moziszerepek elkerülték (a Sikoly-folytatásokat leszámítva), ugyanakkor sorozatfronton nem panaszkodhat: komoly szerep jutott neki a Kártyavárban, jelenleg pedig Az igazság ára Netflix-széria főszereplőjeként láthatjuk.