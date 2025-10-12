RETRO RÁDIÓ

A kétgyermekes Vajna Tímea okkal rettegett nyaralás közben

Óriási izgalmakkal ért véget az Ázsia Expressz idei évada. De a magyar nézőkkel ellentétben, Vajna Tímea nem a TV2 sikerműsora miatt idegeskedett.

Vajna Tímea életének legnagyobb vágya teljesült idén, sőt néhány hónapon belül kétszer is. Először egy béranya segítségével megszületett a kisfia, majd pedig ő hordta ki a szíve alatt a kislányát. A Ráthonyi-Palácsik család a napokban először indult el vakációzni, amit azonban nem tudtak felhőtlenül élvezni. Egy hurrikán, majd egy trópusi vihar közelítette meg őket, ami érthető módon aggodalommal töltötte el Timit. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit!

A kétgyermekes Palácsik Tímea első családi vakációja nem alakult a legjobban (Fotó: Dombóvári Tamás)

Palácsik Tímea a hurrikán, a magyar nézők az Ázsia Expressz miatt izgultak

Hosszú hetek megpróbáltatásai után véget ért az Ázsia Expressz 2025-ös évada, ami elképesztő népszerűségnek örvendett mind a nézők, mind az olvasók között. Így a döntőhöz vezető napokban is sokakat érdekelt az egyik finalista, Barbinek Paula visszaemlékezése a forgatásról. 

De a kalandrealityben végül győzedelmeskedő Bódi tesók karrierváltási ötlete is népszerű volt. Talán csak Ördög Nórának nem tetszett a tervük.

Az Ázsia Expressz első évadában remekül teljesítő Kulcsár Edina életének minden történése vonzza az olvasókat, ezért mindenki látni akarta, hogy milyen plasztikai beavatkozás mellett döntött az egykori szépségkirálynő.

A Megasztárban feltűnt új énekesek is egyre népszerűbbek, és egyelőre úgy tűnik, Kiss Endi lánya, Kiss Bodza a legérdekesebb a nézők számára. A Hooligans dobosa pedig elmondta a véleményét lánya karrierépítési tervéről.

 

