Ijesztő képsorok: Vajna Tímea kisbabáival indult nyaralni, rémálom, ami ezután történt

Vajna Tímea (férjezett nevén Ráthonyi-Palácsik Tímea) először indult el vakációzni férjével kislánya, Hailey születése után, hogy immár kétgyermekes anyukaként kipihenje az elmúlt időszak fáradalmait. Az úti cél nem volt más, mint Mexikó, egészen pontosan Las Cabos térsége. Timi nyaralása azonban álomvakációból rövid idő alatt katasztrófaturizmussá vált.

Vajna Tímea mexikói nyaralásán találkozott a Priscilla hurrikánnal (Fotó: Markovics Gábor)

Az Amerikában élő üzletasszony ugyanis közvetlen közelről volt kénytelen végignézni a Priscilla hurrikán megállíthatatlannak tűnő pusztítását, ami kedden megközelítette a 3-as kategóriájú erősséget a Csendes-óceánon, miközben egy Jerry nevű, új trópusi vihar alakult ki, majd erősödött az Atlanti-óceánon – közölte az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont. Andy Vajna özvegye több rémisztő fotót és videót is feltett a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe a Priscilla hurrikánról, aminek szerencsére csak a pereme érte el őket, de így is sokkoló élmény volt.

„Mexikó nyugati partvidékéről indulva a Priscilla hurrikán 169 km/h körüli maximálisan tartós széllel forgott, és 15 km/h sebességgel északnyugati irányban haladt” - írta az nbcnews.com.

A hurrikán pereme érte el Vajna Tímea családját (Fotó: Instagram)

„Élőben látni elég durva és ez csak a hurrikán külső pereme, ami a resortot érte, mi lehet a hurrikán szemében...”

- írta a videójához Andy Vajna özvegye, a felvételt pedig itt tudod megtekinteni, egészen szerda estig.

Vajna Tímea közvetlen közelről nézte a Priscilla hurrikánt (Fotó: Instagram)

Vajna Tímea terhessége alatt 35 kilót hízott

A kétgyermekes anyuka összesen 35 kilót szedett fel, és bár már sokat leadott, még mindig 16 kiló plusz maradt rajta. Vajna Tímea azonban nem titkolja, hogy számára most a baba és a szoptatás a legfontosabb, az alakformálás csak másodlagos. Ennek ellenére Vajna Tímea Instagramon követői már láthatják, milyen hihetetlen akaraterővel igyekszik visszanyerni régi alakját. Nem fél megmutatni, hogyan néz ki hasizomgyakorlat közben.

„Ilyen, amikor tartom a hasizmomat, és ilyen, amikor elengedem”

– írta egyik legutóbbi sztorijában, ahol konkrét gyakorlatokat is bemutatott. Tímea célja, hogy a szülés után szétnyílt hasizma mielőbb regenerálódjon, és újra olyan formában lehessen, amilyenben a rajongói megszokták.