"A fájdalom" - nehézségeiről vallott Vajna Tímea

Mint azt megírtuk, megszületett Palácsik-Ráthonyi Tímea, közismertebb nevén Vajna Tímea második gyermeke. Az első baba, Ben béranya segítségével jött világra, ám hosszú közdelem után Tímeának is sikerült teherbe esnie, egy kislányt hozott világra. Hailey születéséről Kandász Andrea számolt be a pénteki Mokkában. Az édesanya nemrég az Instagram-oldalán tudatta, hamarosan megmutatja a kislányát. Most azonban arról írt, hogy komoly fájdalmai vannak.

Fotó: MW archív

Szerettem ezt az utat minden nehézségével együtt… nagyon gyorsan elrepült. Azt mondhatom, hogy a szülés utáni időszak számomra nehezebb.

- írta posztjában Tímea, akinek fájdalmas a császármetszés utáni felépülés és a szoptatás. Tiszteletét fejezte ki minden nőnek, aki átesett ezen, ugyanakkor bizakodó a közeljövőt illetően.

A fájdalom emlékké válik… hihetetlen, hogy a női szervezet mennyi mindent kibír

– írta bejegyzésében az édesanya.