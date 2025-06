Házasság első látásra: babázva tért vissza Marica

Három hét kihagyás után újabb videóval jelentkezett TikTok-csatornáján a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának jogi doktora, a fogorvos, dr. Gaál Zoltán egykori felesége, dr. Dezső Marica. A tatai jogász sokak meglepetésére ezúttal nem a mesés városával, nem is különböző női ruhákkal, hanem babákkal jelentkezett! Ráadásul elképesztően izgatottan!

Új oldaláról mutatkozott be TikTok-csatornáján a Házasság első látásra című reality jogi doktora, dr. Dezső Maroca (Fotó: TV2)

„Ez itt a Labubu baba, amiért – azt mondják – megőrülnek a felnőttek is. Mi most szereztünk hármat. Azt nem tudjuk, hogy mi van benne. De majd most kibontjuk és meglátjuk, hogy mi lesz benne!”

– mondja Marica, aki gyermeki kíváncsisággal és lelkesedéssel figyeli kis segítője bontogatási folyamatát. A reality nagy kedvencét ilyen izgatottnak még biztos nem hallottad, pláne az utolsó doboznál, ahol még volt esély rá, hogy esetleg a titkos, azaz Secret babát rejtse a csomag. S hogy mi került elő a csomagból? Nos, nem lőjük le a poént, tessék megnézni a videót, amit Marica tett közzé a TikTok-csatornáján!