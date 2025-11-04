Házasság első látásra: újabb pár folytatja külön utakon

A Házasság első látásra 2025 alaposan próbára teszi a szereplők tűrőképességét, igazi érzelmi hullámvasútra ültek fel azok, akik bevállalták, hogy az oltár előtt igent mondanak egy idegennek. Nincs ez másképp Dani és Kármen esetében sem, akik az elején ugyan meglehetősen jól indították a közös útjukat, mostanra azonban úgy tűnik, egyre nehezebb lesz megmenteniük a kapcsolatot.

Házasság első látásra Kármennél elszakadt a cérna, külön költözött Danitól (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra Kármen és Dani pont a testiségen kapott össze

A páros kifejezetten gyorsan egymásra tudott hangolódni az első találkozást követően, hiszen nem csak, hogy mindketten igent mondtak egymásnak, ők voltak azok, akik az idei szériában először bújtak ágyba. Az elhált nászéjszaka után nagy lendülettel vetették bele magukat a közös életbe és jövőbe, ami néhány hét után már erősen csorbult. A hétfő esti adásban már akkora balhé bontakozott ki kettejük között, hogy egyre kevesebb esély mutatkozik rá, hogy végleg együtt maradjanak. A vita történetesen azon robbant ki, hogy a fiatal lány sérelmezte, amiért férje nem akarta elfogadni, hogy épp nincs kedve az együttléthez.

Ha te nem kapod meg a heti szexmennyiséged, akkor kiborulsz? Meg úgy viselkedsz, mint egy 5 éves kisgyerek, mert nincsen szex, testiség?

– háborgott Kármen majd nem sokkal később így fogalmazott:

Tegnap este ismét oda értünk, ahol a part szakad. Konkrétan visszautasítottam, mert nem akartam vele lefeküdni. Ő ezt bántásnak vette, mert nem tudom, hány napja úgy nem voltunk együtt. De könyörgöm, ha nem érzem magam érzelmileg jól, akkor nem tudom ezt meglépni!

Az újdonsült feleség aztán annyira nem tudott úrrá lenni a dolgon, hogy összepakolt és elköltözött.

Házasság első látásra Dani nem értett egyet Kármen kifakadásával (Fotó: Tv2)

A Házasság első látásra szereplők külön érkeznek a vacsorára

A kedd esti epizódban, az esküvő óta először fordul majd elő, hogy Kármen és Dani külön készülődnek, és a nagy közös vacsorára külön is érkeznek. Dani annyit azért leszögez: nem biztos, hogy rosszul alakultak a dolgok.

Közben Kármen az édesanyjával próbál vigasztalódni, őt hívja fel tanácsért, aki megerősíti abban, hogy egy házastársnak igenis az a dolga, hogy támogassa párját.

Daninak rá kell ébrednie arra, hogy ha akar valamit, azért harcolni kell, főleg, ha kapcsolatról van szó

– vallja Kármen.