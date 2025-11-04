„Ha nem kapod meg a heti szexmennyiséged, kiborulsz?!” - Óriási vita tört ki a Házasság első látásra szerelmesei között - Videó

A "Házasság első látásra" formátuma a dán "Married at First Sight" című műsoron alapul. A műsor lényege, hogy párkapcsolati szakértők összeállítanak párokat, akik első találkozásukkor házasságot kötnek. A műsor követi a párok első heteit, bemutatva a kapcsolatuk örömeit és kihívásait.

A Házasság első látásra harmadik évadában Tigyi Kármen és Szilágyi Dani már az oltár előtt megtalálták a közös hangot, és sokáig úgy tűnt, tökéletes párost alkotnak. Ám azok csak az első pillanatok voltak, azóta ugyanis fordult a kocka és Kármen és Dani házassága megélt már több mélypontot is a Házasság első látásra című műsorban.

A kapcsolatukba akkor állt be hatalmas törés, amikor egy költözés körüli vita mindent felborított. A nézeteltérés odáig fajult, hogy Kármen úgy döntött, visszaköltözik a saját lakásába. S bár korábban úgy tűnt, hogy legutóbbi, az összeköltözésen kialakult vitájuk után, Kármennek sikerült rendeznie a kapcsolatát férjével, Danival, a Házasság első látásra most mégis nagyon úgy tűnik, az idilli állapot nem tartott sokáig.

A legutóbbi adás alapján sem úgy tűnik, hogy ebből kilábalnak majd. Kármen ugyanis több dolgot nehezményezett...

Tegnap megint oda jutottunk, ahol a part szakad… visszautasítottam, mert nem akartam vele lefeküdni, ő ezt bántásnak vette, mert nem tudom, hány napja nem voltunk úgy együtt. De könyörgöm, ha nem érzem magam érzelmileg jól, nem tudom ezt megtenni.

- majd hozzátette, azt érzi Danin, hogy uralkodni akar felette és birtokolni szeretné őt.

Ha te nem kapod meg a heti szexmennyiséged, akkor kiborulsz? Meg úgy viselkedsz, mint egy 5 éves kisgyerek, mert nincsen szex, testiség?

– példálózott kissé furcsán Kármen.

Dani úgy látja, kapcsolatuk megfeneklett.



