Házasság első látásra: „Domina voltam, de pórázra tettek”, gyógyszeres kezelésre szorul Bódi Hunor párja

A Metropol olvasói ezen a héten is imádták a drámát, a szenvedélyt és a királyi pletykákat. A legolvasottabb történetek között ott voltak a királyi udvar kulisszatitkai, súlyos egészségügyi hírek és persze a Házasság első látásra legújabb botrányai. A reality körüli események ismét lázba hozták a rajongókat, de a többi sztori is megmutatta, hogy a bulvárvilág sosem pihen. Mutatjuk, mely öt hír tarolta le a Metropol oldalát!

A Házasság első látásra szereplők taroltak a héten (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: „Domina voltam, de pórázra tettek”

A Házasság első látásra sztárja, Becca, most új oldalát mutatja meg: vad dalszöveggel és meglepő vizuális projekttel készül a rajongóknak. Október végén érkezik legújabb klipje, ami már most nagy izgalmat kelt a közösségi médiában, és játékra is invitálja a követőket. A dal szövege sokakat kíváncsivá tett, vajon a személyes tapasztalatait tükrözi-e, vagy teljesen új kreatív irányt képvisel. Becca különleges stílusával és merész ötleteivel igyekszik felkelteni a figyelmet, miközben új fejezetet nyit a karrierjében. A rajongók már most lelkesen várják, hogy mit tartogat számára ez az újdonság.

„A Buckingham-palotában dolgoztam, mindenki ugyanazért panaszkodott András hercegre”

Andrew yorki herceg palotai életéről érkezett nem mindennapi vallomás: egykori szakácsa most mesél a kulisszák mögötti feszültségekről és a herceg különleges étkezési szokásairól. Állítása szerint nem minden királyi pillanat olyan csillogó, mint amilyennek kívülről látszik, és a személyzetnek gyakran komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A beszámoló izgalmas részleteket árul el a palota mindennapjairól, ahol a fényűzés mögött emberi történetek zajlanak.

A királyi udvarban bizony mindig van dráma (Fotó: Mediaworks Archív)

Borzalmas állapotban van Bódi Hunor párja: gyógyszeres kezelés alatt áll

Bódi Hunor párja, Vahera Petra, most nyíltan beszél arról a nehéz időszakról, amin keresztülmegy, miközben még komolyabb nehézségek várhatnak rá. Az influenszer őszinte vallomásában elárulja: hogyan hatnak mindennapjaira a tünetek, és hogyan készül az előtte álló vizsgálatokra. A posztja mögött nemcsak személyes történet, hanem bátorság és kitartás is rejlik, ami sokakat megérintett.