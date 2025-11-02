RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: „Domina voltam, de pórázra tettek”, gyógyszeres kezelésre szorul Bódi Hunor párja

Királyi titkok, televíziós botrányok, megrázó vallomások és megható családi történetek uralták a héten a bulvárvilágot. A Házasság első látásra több fronton is főszerepet kapott, de egy brit udvari titok és egy megható hír is felkavarta az olvasók érzelmeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 18:30
A Metropol olvasói ezen a héten is imádták a drámát, a szenvedélyt és a királyi pletykákat. A legolvasottabb történetek között ott voltak a királyi udvar kulisszatitkai, súlyos egészségügyi hírek és persze a Házasság első látásra legújabb botrányai. A reality körüli események ismét lázba hozták a rajongókat, de a többi sztori is megmutatta, hogy a bulvárvilág sosem pihen. Mutatjuk, mely öt hír tarolta le a Metropol oldalát!

Házasság első látásra lányok
A Házasság első látásra szereplők taroltak a héten (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: „Domina voltam, de pórázra tettek”

A Házasság első látásra sztárja, Becca, most új oldalát mutatja meg: vad dalszöveggel és meglepő vizuális projekttel készül a rajongóknak. Október végén érkezik legújabb klipje, ami már most nagy izgalmat kelt a közösségi médiában, és játékra is invitálja a követőket. A dal szövege sokakat kíváncsivá tett, vajon a személyes tapasztalatait tükrözi-e, vagy teljesen új kreatív irányt képvisel. Becca különleges stílusával és merész ötleteivel igyekszik felkelteni a figyelmet, miközben új fejezetet nyit a karrierjében. A rajongók már most lelkesen várják, hogy mit tartogat számára ez az újdonság.

„A Buckingham-palotában dolgoztam, mindenki ugyanazért panaszkodott András hercegre”

Andrew yorki herceg palotai életéről érkezett nem mindennapi vallomás: egykori szakácsa most mesél a kulisszák mögötti feszültségekről és a herceg különleges étkezési szokásairól. Állítása szerint nem minden királyi pillanat olyan csillogó, mint amilyennek kívülről látszik, és a személyzetnek gyakran komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A beszámoló izgalmas részleteket árul el a palota mindennapjairól, ahol a fényűzés mögött emberi történetek zajlanak. 

Andrew herceg
A királyi udvarban bizony mindig van dráma (Fotó: Mediaworks Archív)

Borzalmas állapotban van Bódi Hunor párja: gyógyszeres kezelés alatt áll

Bódi Hunor párja, Vahera Petra, most nyíltan beszél arról a nehéz időszakról, amin keresztülmegy, miközben még komolyabb nehézségek várhatnak rá. Az influenszer őszinte vallomásában elárulja: hogyan hatnak mindennapjaira a tünetek, és hogyan készül az előtte álló vizsgálatokra. A posztja mögött nemcsak személyes történet, hanem bátorság és kitartás is rejlik, ami sokakat megérintett.

Bódi Hunor és Petra
Bódi Hunor Vareha Petra párja mindig támogatja kedvesét (Fotó: Instagram)

„Nekem ez nem fér bele” – Balhé a Házasság első látásra adásában! Rúdtánc után elszabadult a pokol

A Házasság első látásra egyik párosa, Dudás Anna és Jagicza Péter, egy rúdtáncóra után váratlan helyzetbe került, ami mindkettőjük személyiségét próbára tette. A helyzetből látszik, hogy a kapcsolatukban nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt, és a személyes határok is komoly szerepet játszanak. Peti és Anna őszintén beszéltek arról, hogyan élik meg a köztük lévő különbségeket, és milyen kihívásokkal szembesülnek együtt. A történet tele van meglepő fordulatokkal és emberi érzelmekkel, ami garantáltan leköti az olvasót.

Házasság első látásra páros
A házasság nem mindig játék és mese (Fotó: Máté Krisztián / TV2)

Kiakadt a Házasság első látásra sztárja az új házaspárokra

Kovács Reni a Házasság első látásra új évadáról nyilatkozott, és őszintén elmondta véleményét a párosokról. Szerinte sokan inkább taktikáznak, mintsem őszintén elköteleződnének. Reni tapasztalatai alapján ez a dinamika változást hoz a műsor hangulatában. A rajongók most megtudhatják, hogyan látja kívülállóként a legújabb évad eseményeit.

Kovács Reni
Kovács Renáta keményen megmondta a véleményét (Fotó: Instagram/Kovács Reni)

Itt a hét vége

Ezen a héten a Metropol olvasói egyszerre kaptak drámát, vallomást és megrendítő emberi történeteket. A Házasság első látásra körüli események uralták a híreket, de egy brit királyi titok és egy egészségügyi krízis is felkavarta a kedélyeket. A toplista megmutatta, hogy a valóság mindig túltesz a fikción: a képernyőn és az életben is mindenki keresi a boldogságot – és közben néha elszabadul a pokol.

 

