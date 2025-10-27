„Nekem ez nem fér bele” – Pofátlan balhé Házasság első látásra adásában! Egy rúdtánc után elszabadult a pokol

A Házasság első látásra párosai nagyon eltérő ívet járnak be kapcsolatukban. Míg például Rebeka és Zsolt között jóformán minden tökéletes, addig Miló Viki és Attila között adásról adásra egyre inkább elmérgesedik a helyzet. Anna és Peti kapcsolata közel sem ennyire menthetetlen, ám a friss férj egyre nehezebben viseli az intimitás hiányát.

Házasság első látásra Petije egyre rosszabbul viseli, hogy Anna nem engedi őt közel magához Fotó: TV2

Házasság első látásra Annája kezdi kiborítani Petit

Hogy kissé megnyissa Dudás Annát, Jagicza Péter különleges programra invitálta szigorú értékrend szerint nevelkedett feleségét. Egy rúdtáncstúdióba látogatnak…

„Visszafogott, értékrendet követő nőnek ismertem meg, de ott látom a szeme sarkában, hogy benne van a vadság. Van, amikor ez már jön elő belőle” – érvel az oktatónak Péter, aki Anna kérésére kimegy a teremből az edzés idejére, ami nem lesz túl eredményes…

Házasság első látásra Peti új módszerrel próbál közeledni szemérmes feleségéhez Fotó: TV2

„A csípő körüli területeket fogjuk aktiválni. Mert ott lakik a mi belső tüzünk, ami a mi szenvedélyünk” – vezeti fel az első feladatot az oktató, aki arra kéri a friss feleséget: kezdő gyakorlatként rogyassza a térdét, és húzza be maga alá a popsiját. Annának már ez az ártatlan bemelegítés ki is sok…

„Befeszültem. Nekem ez nem fér bele. Nekem ez elvi dolog…” – érvel, mire az oktató neki szegezi a kérdést:

„De azt ugye tudod, hogy régimódi asszonyaink is mozgatták a csípőjüket? És így lettünk mi is? Ha egy ember ilyen szinten eltolja magától az életet, az börtön!” – teszi hozzá az oktató.

Jagicza Petinél pedig már kezd betelni a pohár, nem viseli jól, hogy Anna minden próbálkozását elhárítja, csalódottan megjegyzi: