RETRO RÁDIÓ

A Házasság első látásra sztárját nem támogatja a családja: „Mindennel szembe mentem, amiben hisznek”

Peti és Anna esküvője cseppet sem alakult szokványosan, hiszen a vőlegény násznépe mindössze egyetlen személyből állt. A Házasság első látásra 2025-ös évadának szereplője most végre elárulta az igazat a családjáról.

Megosztás
Szerző: Niki
Létrehozva: 2025.10.19. 13:30
esküvő TV2 Házasság első látásra családi konfliktus

A Házasság első látásra Jagicza Petije család és barátok helyett egyetlen tanúval jelent meg az esküvőn, amin a násznép és a felesége is igencsak ledöbbent. Az újdonsült férj akkor nem igazán részletezte, hogy miért alakult ez így, de most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, mi történt.

Házasság első látásra Peti
A Házasság első látásra 3. évadának legfurcsább esküvője címet kétségtelenül Peti és Anna nyernék, hiszen a férfinek csak egy vendége volt (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

A Házasság első látásra Anna és Peti számára eddig szinte mesebelien alakul, hiszen a fiatalok már az esküvőn is nagyon egy hullámhosszon voltak. A nagy nap egyetlen szépséghibája az volt, hogy az újdonsült feleség nem ismerhette meg Peti családját, mert ők nem voltak jelen.

Az egyik és legfontosabb, hogy a szüleim, illetve a teljes család nagyon nehezen fogadta el ezt a döntést. A mi családunkban ez igaz a testvéreimre és a szüleimre is, a házasság egy szent dolog. Emiatt pedig nem igazán tetszett nekik az, hogy én ilyen formában szeretnék megházasodni, hiszen mondhatni mindennel szembe mentem, amiben hisznek és amit vallalnak

– kezdte őszintén a férj a Metropolnak.

„Azóta valamivel enyhült ez a dolog, és idővel jobban elfogadták, hogy így döntöttem, szóval nem ez volt az egyetlen ok. Ugyanis az a helyzet alakult ki, hogy a szüleim mindketten felső pozícióban dolgoznak, ami nem engedi meg ezt a fajta szereplést. Így lényegében nem is tudták volna vállalni a forgatást, amit az esküvőn is elmondtam” – magyarázta.

Jagicza Péter vállalkozóként az élet minden területén nagyon tudatos, így azt is tárgyilagosan kezelte, amikor kiderült, csaknem egyedül lesz az esküvőn (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Petije keveseket fogad a bizalmába

A családon kívül a férfi barátai sem voltak jelen az lagzin, Alexandrát kivéve, bár ennek teljesen más oka volt.

„Nekem nagyon szűk a bizalmi és a baráti köröm. Nem sok ember van az életemben, és közülük is sokan külföldön élnek, akár távolabb is, mint Ausztria. Tehát egy bő 1500 kilométeres körben van szétszóródva a legbelsőbb köröm úgymond. Ők pedig nyilván nem tudták megoldani, hogy eljöjjenek” – mesélte.

Ráadásul a baráti köröm nagy részére szintén mondhatom azt, hogy a munkák és pozíciók miatt a szereplés sem feltétlenül lett volna kivitelezhető. Szóval én is csak kapkodtam a fejemet, amikor rájöttem a végén, hogy egyedül maradtam

– tette hozzá.

Jagicza Peti és Dudás Anna házassága igazi tündérmeseként indult, ha ez így folytatódik, talán a férj családja is elfogadja a kapcsolatukat (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

Peti életében kiemelten fontos a család

Bár egyeseknek talán furcsa lehet a történtek után, de a férj életében a család az egyik legfontosabb tényező.

„Baromi jó családból jövök. Ez picit így visszás, meg ellentmondásos lehet, hogy Peti odavan a családjáért, de nincs ott senki. De igyekeztem eleganciával és tisztelettel levezényelni ezt, úgy, hogy emiatt senki se sérüljön, illetve a kedves feleségem se érezze magát rosszul amiatt, mert az én oldalamról nincs ott senki. Én bízom benne, hogy ez sikerült, de nyilván nem volt könnyű” – árulta el.

Mögöttem valóban egy olyan család áll, hogy én bárhol vagyok, vagy voltam a világban, általában egyedül, mindig volt mire, kire gondolnom. És ebből olyan erőt tudtam meríteni, ami lényegében bármin átvitt, legyen szó külföldről, belföldről, munkáról vagy magánéletről. Én ezekben a helyzetekben mindig áldottnak tartottam magamat, mert ha becsukom a szememet, akkor ott vagyok mindenkivel, és ott van mindenki. Érzem őket, érzem a szeretetüket. És ez egy olyan erő, ami időnként nagyobb támogatást nyújt, mintha fizikailag ott ülnének velem egy időben, egy helyen

– jelentette ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu