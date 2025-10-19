A Házasság első látásra sztárját nem támogatja a családja: „Mindennel szembe mentem, amiben hisznek”

A Házasság első látásra Jagicza Petije család és barátok helyett egyetlen tanúval jelent meg az esküvőn, amin a násznép és a felesége is igencsak ledöbbent. Az újdonsült férj akkor nem igazán részletezte, hogy miért alakult ez így, de most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, mi történt.

A Házasság első látásra 3. évadának legfurcsább esküvője címet kétségtelenül Peti és Anna nyernék, hiszen a férfinek csak egy vendége volt (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

A Házasság első látásra Anna és Peti számára eddig szinte mesebelien alakul, hiszen a fiatalok már az esküvőn is nagyon egy hullámhosszon voltak. A nagy nap egyetlen szépséghibája az volt, hogy az újdonsült feleség nem ismerhette meg Peti családját, mert ők nem voltak jelen.

Az egyik és legfontosabb, hogy a szüleim, illetve a teljes család nagyon nehezen fogadta el ezt a döntést. A mi családunkban ez igaz a testvéreimre és a szüleimre is, a házasság egy szent dolog. Emiatt pedig nem igazán tetszett nekik az, hogy én ilyen formában szeretnék megházasodni, hiszen mondhatni mindennel szembe mentem, amiben hisznek és amit vallalnak

– kezdte őszintén a férj a Metropolnak.

„Azóta valamivel enyhült ez a dolog, és idővel jobban elfogadták, hogy így döntöttem, szóval nem ez volt az egyetlen ok. Ugyanis az a helyzet alakult ki, hogy a szüleim mindketten felső pozícióban dolgoznak, ami nem engedi meg ezt a fajta szereplést. Így lényegében nem is tudták volna vállalni a forgatást, amit az esküvőn is elmondtam” – magyarázta.

Jagicza Péter vállalkozóként az élet minden területén nagyon tudatos, így azt is tárgyilagosan kezelte, amikor kiderült, csaknem egyedül lesz az esküvőn (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Petije keveseket fogad a bizalmába

A családon kívül a férfi barátai sem voltak jelen az lagzin, Alexandrát kivéve, bár ennek teljesen más oka volt.

„Nekem nagyon szűk a bizalmi és a baráti köröm. Nem sok ember van az életemben, és közülük is sokan külföldön élnek, akár távolabb is, mint Ausztria. Tehát egy bő 1500 kilométeres körben van szétszóródva a legbelsőbb köröm úgymond. Ők pedig nyilván nem tudták megoldani, hogy eljöjjenek” – mesélte.

Ráadásul a baráti köröm nagy részére szintén mondhatom azt, hogy a munkák és pozíciók miatt a szereplés sem feltétlenül lett volna kivitelezhető. Szóval én is csak kapkodtam a fejemet, amikor rájöttem a végén, hogy egyedül maradtam

– tette hozzá.