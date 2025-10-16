Miló Viki teljesen kiborult a férjére: ,,Ez nem fog sikerülni"

Miló Viki és párja, Janicsek Attila, között valami nagyon nincs rendben. A Házasság első látásra szakértői állították Attilát párba a profi sportolóval, aki először állt oltár elé, sőt, most először fog együtt élni egy férfival. Bár az esküvőn nagy volt az idill, a nászút napja egyenesen rémálló vált Viki számára – írja a Bors.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában a világbajnok is szerencsét próbált. Fotó: TV2

A Házasság első látásra 3. évadában Miló Viki bizonyult a legmeglepőbb szereplőnek, de számára eddig nem a tervek szerint alakul a kísérlet. A mesebeli esküvő után Viki és Attila nehezen találnak közös nevezőt: a sztárfeleséget zavarja férje gyors fizikai közelség iránti igénye, míg Attila nehezen viseli Viki függetlenségét és állandó irányítási vágyát.

Nem szeretném, ha az önérzetembe folyamatosan belegázolnál ezekkel a dolgokkal, a megjegyzéseiddel, vagy azzal ha hozzád érek egy ujjal is, azonnal a plafonon vagy

– magyarázta Janicsek Attila.

Nagyon-nagyon instabil Attila most. Nem találja a helyét, nem tudja, hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet, és szerintem ezt azért csinálja, mert nem érzi magát mellettem férfinak

– jelentette ki Viki erre reagálva.

A Házasság első látásra kamerái előtt sírta el magát

A romantikus vacsorának és a problémák megbeszélésének szánt este végül hatalmas veszekedésbe torkollott, amely odáig fajult, hogy a sportoló felállt, és hátrahagyta párját. Ezt követően a kamerák előtt keserves zokogásban tört ki.