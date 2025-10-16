Miló Viki teljesen kiborult a férjére: ,,Ez nem fog sikerülni"
Miló Viki a nászút első napján teljesen kiakadt új férje miatt. A Házasság első látásra 2025-ös évadában a világbajnok is szerencsét próbált.
Miló Viki és párja, Janicsek Attila, között valami nagyon nincs rendben. A Házasság első látásra szakértői állították Attilát párba a profi sportolóval, aki először állt oltár elé, sőt, most először fog együtt élni egy férfival. Bár az esküvőn nagy volt az idill, a nászút napja egyenesen rémálló vált Viki számára – írja a Bors.
A Házasság első látásra 3. évadában Miló Viki bizonyult a legmeglepőbb szereplőnek, de számára eddig nem a tervek szerint alakul a kísérlet. A mesebeli esküvő után Viki és Attila nehezen találnak közös nevezőt: a sztárfeleséget zavarja férje gyors fizikai közelség iránti igénye, míg Attila nehezen viseli Viki függetlenségét és állandó irányítási vágyát.
Nem szeretném, ha az önérzetembe folyamatosan belegázolnál ezekkel a dolgokkal, a megjegyzéseiddel, vagy azzal ha hozzád érek egy ujjal is, azonnal a plafonon vagy
– magyarázta Janicsek Attila.
Nagyon-nagyon instabil Attila most. Nem találja a helyét, nem tudja, hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet, és szerintem ezt azért csinálja, mert nem érzi magát mellettem férfinak
– jelentette ki Viki erre reagálva.
A Házasság első látásra kamerái előtt sírta el magát
A romantikus vacsorának és a problémák megbeszélésének szánt este végül hatalmas veszekedésbe torkollott, amely odáig fajult, hogy a sportoló felállt, és hátrahagyta párját. Ezt követően a kamerák előtt keserves zokogásban tört ki.
Akartam egy normális férjet magamnak, akartam egy olyat, aki szeret engem és akit én is viszontszerethetek, aki nagyon jó fej, akivel együtt élhetem le az életem, és ez úgy néz ki, hogy most nem fog sikerülni. A Jóisten adott nekem 22 világbajnoki érmet, de úgy néz ki, hogy a boldogság nem jár nekem. Két nap után nem hiszem, hogy itt kéne ülnöm egyedül a mólón, sírni, és azt érzeni, hogy ez nem fog sikerülni. Nagyon kivagyok
