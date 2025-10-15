Házasság első látásra új évad: ez a véleménye a reality egykori sztárjának

A világért sem hagyta volna ki a Házasság első látásra című reality 2025-ös évadát a műsor tavalyi sztárja, aki nem csak végigcsinálta, de házasként zárta az előző szériát. Kovács Reni egykori férje, Wollner Péter Brumi a Facebook-oldalára feltöltött videóban osztotta meg a véleményét a Házasság első látásra új évadáról annak első négy része után.

Házasság első látásra új évad – így látja az első négy rész után a 2025-ös reality-t Kovécs Reni egykori férje, Wollner Péter Brumi (Fotó: TV2)

Házasság első látásra új évad: két házaspár is szimpatikus Bruminak

Az első négy rész során a négy szakértő megmutatta azt a hat nőt és hat férfit, akit összeillőnek talált, többségük pedig már ki is mondta a boldogító igent. Hogy közülük kik szimpatikusak Wollner Péter Bruminak, s kiről van kevésbé jó véleménnyel, azt a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban osztotta meg.

„Kíváncsian várom a fejleményeket! Ugye, indulnak már a nászútra. Nekem eddig Peti és Anna párosa volt a legszimpatikusabb. K*rvajól nézett ki az esküvőjük, látszik rajtuk, hogy van valami vagy elkezdődhet valami dolog. Ugyanígy egyébként Dani és Kármen párosa is nekem szimpatikus volt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mi fog ott is alakulni!”

– mondja Brumi.

Peti és Anna – őket találta a legszimpatikusabbnak Wollner Péter Brumi (Fotó: MATE KRISZTIAN / TV2)

Kármen és Dani szintén elnyerte Wollner Péter Brumi szimpátiáját (Fotó: TV2)

Ugyanakkor Brumi a másik végletről is szót ejtett.

„Többen írták már, itt-ott felületeken, hogy Sanya nem viselkedett valami szépen. Ja, van kivetnivaló, amit mondott meg ahogy mondta. Úgyhogy hordoz némi Mr. védjegyet magában...” – fogalmazott Reni exe, kimondatlanul utalva az előző évad Mr. Szabijára.

Rita férje, Sanya viselkedése sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: TV2)

