„A Buckingham-palotában dolgoztam, mindenki ugyanazért panaszkodott András hercegre”

Egy korábbi szakács beszélt a Buckingham-palotában szerzett tapasztalatairól és elárulta, hogy a királyi család mely tagja volt nehezebb eset, mint a többi.

András herceg sokkal nehezebb eset volt a palotában / Fotó: AFP

András herceg követelőző volt, míg a palotában lakott

Dan Ottaway szakácsként dolgozott a Buckingham-palotában és sokszor főzött a néhai II. Erzsébet királynőnek is. Most őszintén beszélt a cégen belül szerzett viharos tapasztalatairól, miután új pozícióba került, mint főszakács egy írországi luxushotelben.

Dan azt mondta, hogy a királyi család összes tagja közül, akiket szolgált, András herceg meglehetősen nehéz eset volt és sokkal többet követelőzött. Az Írish Independentben elmondta a szakács, hogy András herceg mindig az utolsó pillanatban bombázta kéréseivel a palota konyháját, melyeket nehéz volt teljesíteni és nyomás alá helyezte ezzel a konyhát.

Sokszor fordult hozzájuk ilyen teljesíthetetlen kérésekkel, ezzel szemben a királyi család többi tagja már hetekkel előre szólt, mert megértették, hogy a személyzetnek fel kell készülnie.

De valahol tudta, hogy bármit megtehet, mert ki meri igazán megmondani neki? Senki. És valószínűleg a királynő kedvenc gyermeke volt; az étkezési igényeiben biztosan különbözött a többi családtagtól

- idézi szavait a Mirror.

Míg elmesélte, hogy András herceggel nehéz volt együtt dolgozni, hozzátette, hogy ezzel szemben a walesi hercegné pont az ellenkezője volt. Katalin hercegné mindig bevitte a gyerekeket a konyhába, hogy megköszönjék az étkezést.

Nem akarta, hogy hálátlanok legyenek, vagy ilyesmi, de sokat jelentett nekünk a konyhában, hogy láttuk a gyerekeket, milyen lelkesek.

Ez az állítás egybevág azzal, amit egy palotabeli alkalmazott korábban említett András herceg és Sarah Ferguson fényűző lakomáiról, melyről azt állította, hogy hozzájárultak Sarah anyagi nehézségeihez. „Minden este egész marhaoldalt, egy báránycombot és egy csirkét követel [Sarah Ferguson], amelyeket az étkezőasztalra terítenek, mintha egy középkori lakoma lenne. Olyan lakoma ez, amire VIII. Henrik is büszke lenne” - mesélte az alkalmazott.

Állítása szerint, ami pedig nem fogy el, azt egyszerűen kidobják másnap.