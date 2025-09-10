Kitálalt a bennfentes: ezzel a három szóval reagált halálos diagnózisára II. Erzsébet királynő

Egy királyi bennfentes most felfedte, hogyan reagált a néhai II. Erzsébet királynő arra a szomorú hírre, hogy csontvelőrákban szenved, és már nincs sok ideje hátra.

II. Erzsébet királynő meglepő módon reagált a halálhírére Fotó: AFP / AFP

A királynő híres volt arról, hogy a legnehezebb időkben is megőrizte higgadtságát, és kötelességtudatból soha nem engedte, hogy személyes nehézségek akadályozzák uralkodói feladatai ellátásában. Ez a hozzáállás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a brit nép körében végig magas népszerűségnek örvendett. Három évvel halála után most kiderült: még élete legvégén sem változtatott ezen a tartásán. Amikor orvosai közölték vele, hogy egy több mielóma nevű csontvelőrákban szenved, amely miatt várhatóan rövid időn belül el fog hunyni, a királynő a tőle megszokott, rendíthetetlen nyugalommal reagált. A hírek szerint a diagnózist néhány héttel azután állították fel, hogy Erzsébet királynő 2021-ben elvesztette férjét, a 73 évig mellette álló Fülöp herceget. A súlyos szívfájdalom ellenére is bátorságot mutatott: állítólag arra kérte orvosait, hogy segítsenek teljesíteni egy számára rendkívül fontos kívánságot.

Paul Burrell, aki egykor komornyikként dolgozott a Windsor-házban, azt állítja, hogy az orvosok akkoriban azt mondták a királynőnek: valószínűleg nem éli meg a 2021-es karácsonyt. Burrell szerint Erzsébet királynő a szomorú hír hallatán mindössze három egyszerű szót mondott:

Nos, ez kár.

Akkor 95 éves volt, és bár a szavai visszafogottak voltak, belül nagyon megrendítette a hír, hogy ilyen közel van az élete vége. Ugyanakkor azt is hozzátette:

„Kár, mert jövőre van a Platinajubileumom, és szerettem volna azt megélni.”

Ekkor fordult orvosaihoz a kérdéssel:

Meg tudnak tartani addig életben?

Burrell szerint a királynő onnantól kezdve szigorúan betartotta az orvosi előírásokat. Rendszeresen átesett vérátömlesztéseken, és lemondott kedvenc italairól – a gin-tonikról, a gin és Dubonnet keverékről és a martinikról. Helyettük almalevet ivott, vasárnaponként pedig paradicsomlevet engedélyezett magának „jutalomként”. Az áldozatoknak és a kezeléseknek köszönhetően végül valóban megélte uralkodása egyik legfontosabb mérföldkövét: a Platinajubileumot. Mindeközben azonban tisztában volt azzal, hogy a halál közel van.