Borzalmas állapotban van Bódi Hunor párja: gyógyszeres kezelés alatt áll!

Bódi Hunor az Ázsia Expressz győztese és párja, Petra a közösségi médiában mindig legjobb oldalukat nyújtják, most azonban a fiatal influenszer aggasztó problémákról vallott.

Bódi Hunor párja, Petra megdöbbentő vallomást tett (Fotó: Vareha Petra / Instagram)

Bódi Hunor barátnője sokkoló vallomást tett betegségéről

Vareha Petra Instagram oldalán jelentkezett be követőinek. Legújabb videójában elárulta, hogy az elmúlt hónapok nagyon megterhelőek voltak számára ugyanis, borzalmas tünetekkel él együtt mindennap.

Én két hónapja nagyon nem vagyok jól, ami azért nagyon sok nehézséget okoz így a mindennapokban

– mesélte el könnyeivel küszködve.

Petra jelenleg is gyógyszeres kezelés alatt áll, de még rengeteg orvosi vizsgálat előtt áll, ami félelemmel tölti el:

Most el fogok menni egyébként, novemberben végre gyomor- és vastagbél tükrözésre, illetve egy endokrinológushoz, hogy átbeszéljük jó-e a gyógyszer, nem jó a gyógyszer vagy, hogy igazából mi a helyzet, mert sajnos most tényleg nagyon rosszak a tüneteim és ez így kihat a mindennapjaimra.

A fiatal lány tudatosan figyel egészségére, rendszeresen sportol és egészségesen étkezik, és erre másokat is ösztönöz.

Bódi Hunor párja mindent megtesz egészségéért

Az influenszer úgy gondolja, hogy egy dolog számít igazán az életben az pedig az egészségünk.

„Egy egészségünk van én nagyon azt vallom, és az a helyzet, hogy nekem is már sokkal hamarabb el kellett volna mennem. Ha nincs egészséged, akkor semmid nincs. Kereshetsz te akármennyi pénzt, lehet kacsalábon forgó palotád, lehetsz bárki és bármi, és ilyen sztár olyan sztár.”

Azt az emberek nem szokták várni, de én várom, hogy végre megnézzenek és elmondják, hogy mi a gond, mi a baj, mit csinálok rosszul és nem akarom ezt hagyni. Nem akarom azt hagyni, hogy ez rosszabb legyen. Ilyenkor az ember fejében azért megfordul az, hogy mi van, hogy ha esetleg komolyabb a probléma, de ezeket próbálom elhessegetni

– mesélte Petra.

A legnagyobb problémája az étkezéssel van, ugyanis utána jelentkeznek nála a fájdalmas tünetek.

„Sokszor ülök úgy, hogy nézek valakit és azon gondolkozom, hogy milyen jó neki, hogy eszik és nincs utána baja. Úgyhogy nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni. Nyilván én sem látom, mert ha valaki rám néz valószínűleg ugyanezt gondolja rólam, mert ugye ezt nagyon szépen tudjuk mutatni, hogy minden oké. Tényleg ez egy nagyon nehéz időszak számomra.”