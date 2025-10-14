Bódi tesók: „Jó lenne leülni apánkkal beszélgetni”

Nem volt egyszerű sorsuk a Bódi tesóknak, mivel gyerekkorukban édesapjuk sokat bántalmazta őket, amit rendkívül nehezen dolgoztak fel és egy éve egy tragédia is történt a családban. Az Ázsia Expressz győztesei nem szívesen beszélnek a borzalmas sorscsapásról, de a Palikék Világa műsorában részletesen meséltek a történésekről.

Bódi Hunor és Bódi Megyer múlt hét pénteken nyerték meg a hat hétig tartó Ázsia Expresszt (Fotó: TV2)

Az ikrek beszámoltak az Ázsiában töltött hat hétről és az ott elért kiemelkedő eredményükről is, ami egyáltalán nem volt egyszerű a számukra.

Ezt a műsort nem embernek találták ki, hanem sokkal inkább gépeknek és férfiasan bevalljuk, hogy az első héten annyit sírtunk, mint az utóbbi tíz évemben soha, de természetesen, amikor elvállaltuk, akkor gondoltunk valamit, ám amikor megtörtént, akkor azt mondtuk, hogy ez maga a pokol és azzal is szembesültünk, hogy az angol tudásunkon is van mit csiszolni

– mesélték a Bódi tesók, akik a mennyországban érezték magukat, amikor a befutónál elsőként értek célba és rájöttek, hogy megnyerték a versenyt, amiért rengeteget küzdöttek.

A Bódi tesók kipécézve érezték magukat

Mindenkinek elmondtuk az elején, hogy megnyerjük a műsort, aztán ez sok embernek nem tetszett, szóval nagyképűek lettünk, aztán amikor kaptuk a nehezítéseket, akkor sajnáltatjuk magunkat, de én ezekkel nem szereztem előnyt és bármit mondtunk, az nem tetszett valakinek. Azért mi egy külön generáció voltunk ott, mivel legtöbben idősebbek voltak, akik elvárták a tiszteletet, de nem adták meg nekünk és például MÁZS is miért szólt bele egy olyan vitába, amihez nem volt semmi köze

– számoltak be a versenytársakról és kiemelték Mészáros Árpád Zsoltot, aki a testvérek véleménye szerint nem viszonyozta a tiszteletet feléjük.

A Bódi tesók édesapja egy éve lett öngyilkos, amit nagyon nehéz volt feldolgozni nekik (Fotó: TV2)

Az ikrek nem szívesen szólalnak meg a gyerekkori traumáikról, mivel a műsor alatt sokszor kikezdték őket édesapjuk miatt.

Nem szeretünk beszélni a témáról, mivel az Ázsia Expresszben is megemlítettük és akkor azt mondták, hogy mi sajnáltatni akarjuk magunkat és elhangzott az is, hogy nekünk ebből már harmincévesen ki kellene nőni, ami azért egy erős beszólás volt szerintem és az én megfogalmazásomat pedig sokan félreértették

– árulta el Bódi Hunor és hozzátette, hogy nem az anyagiasság miatt említette meg a műsorban édesapját, hanem azért, hogy segítsen másokon, akik ma is hasonló körülmények között nőnek fel.