Sokkoló vallomást tettek a Bódi tesók, édesapjuk előttük fojtogatta az édesanyjukat: „Akkor tényleg azt hittem, hogy megöli”

Emlékezetes pillanat volt az Ázsia Expressz című műsorban, amikor Barbinek Paula és Tallós Rita kinevette Bódi Hunort és Bódi Megyert, amikor egyikük azt mondta, szeretnék végleg maguk mögött hagyni a traumáikat. A Bódi tesók Hajdú Péter műsorában először beszéltek arról, hogy családon belüli erőszak árnyékolta be az egész gyermekkorukat.

A Bódi tesók úgy nőttek fel, hogy édesapjuk éveken át verte őket és az édesanyjukat (Fotó: TV2)

A Bódi tesókat édesapjuk rendszeresen bántalmazta

A sikeres motivációs trénerek szerint édesapjuk agysebészi karrierre vágyott, így az, hogy végül tanár lett, meghatározta az életét, negatív értelemben. A Bódi tesók szerint ez a csalódás okozta azt, hogy apjukat már 29 éves korában a pszichiátrián kezelték, emiatt akart többször is öngyilkos lenni, és emiatt lett agresszív.

Az van meg, hogy 5 évesen ordibálunk, apánk keze és anyánk közt, hogy ne bántsa édesanyánkat. Amikor apánk nagyon elpattant, és fojtogatta édesanyánkat, akkor tényleg azt hittem, hogy megöli, hogy előttünk megöli anyánkat. Ez nagyon-nagyon durva, hogy gyerekként ezt éltük… De nem szeretném, hogy bárki sajnáljon emiatt, mert apánk különböző dimenziókban élt, volt, hogy olyan mintaapa volt, mint amilyet minden gyerek kíván!

– mondta Megyer a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban.

„Én meg arra emlékszem nagyon, hogy ott sírok… Emeletes ágyunk volt, tudtam, ha hallom, ahogy apám léptei alatt ropog a parketta, jött be a szobába, akkor jönni kell le… És már 5 évesen tudtam, hogy kezet emelni egy nőre, a családra, meg hogy az erőszak nem helyénvaló!” – vette át a szót Bódi Hunor.

Arra a pillanatra is nagyon emlékeznek az ikrek, amikor a bátyjuk először vette a bátorságot, és megvédte őket is, és az édesanyjukat is bántalmazó apjuktól.

Egy nyári nap volt, sütött a nap, de édesapám csinálta a balhét. Nagymamám valamit odaszólt neki, és apu úgy megpofozta, hogy elájult. Bence akkor megfogott egy karót, 14 évesen, és mondta apának, hogy most ezt befejezed. Szerintem az egészben ő sérült a legjobban, mert neki nemcsak ezeket a terheket kellett elviselnie, de felelősséget is kapott azáltal, hogy ő volt az idősebb tesó, és neki kellett mindenkit megvédeni, amiért a mai napig hálásak vagyunk, még ha volt is olyan időszak, amikor ezt elfelejtettük!

– vallotta be Hunor.

A teljes adás péntek este 19 órától látható a Frizbi TV YouTube-csatornáján!