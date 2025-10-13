Óriás fordulat az Ázsia Expressz forgatása után: a stáb a repülőn ragadt

Őrületes izgalmakkal és fordulatokkal ért véget az Ázsia Expressz 2025, amelynek forgatásairól ezúttal is rengeteg háttérinformációt megtudhattak a nézők annak köszönhetően, hogy Ördög Nóra idén sem hagyta Nánázsia nélkül a rajongókat.

Ördög Nóra és a stáb az Ázsia Expressz forgatási munkálatai után nem számítottak rá, hogy 37 óra alatt fognak hazaérni (Fotó: Bors)

Nincs Ázsia Expressz Nánázsia nélkül

Ördög Nóra és Nánási Pál az első évad idején döntöttek úgy, hogy kinyitnak egy ajtót és beengedik a nyilvánosságot az életükbe, s ezzel kezdetét vette a Nánázsia, ami tulajdonképpen az Ázsia Expressz kulisszatitkait fedi fel, a műsorvezető és családja szemszögéből. Nóri ugyanis soha nem utazik egyedül, s bár családja nem tud hosszú heteket kint tölteni, azért igyekeznek mindig úgy alakítani a dolgokat, hogy minél többet kint lehessenek ők is. A Nánázsiában sokszor láthatjuk, hogy Pali és a gyerekek külön helyszíneket fedeznek fel, amíg Nóri forgat. A forgatások idején egyébként minden évben megküzdenek a távoli ország természeti nehézségeivel és állatvilágával, ami természetesen idén sem maradhatott ki a repertoárból. Az előző évadok során találkoztunk már kígyókkal, gekkókkal, óriás pókokkal és skorpióval és különböző természeti csapásokkal: orkánerejű széllel, brutális mennyiségű esővel és tűzvésszel is, amikor a fél hegyoldal a stáb szeme láttára égett le. Ezúttal a majmok voltak a slágerállatok, az egyik még Palit is megharapta, amelynek egészségügyi következményei lettek, azóta azonban szerencsére már jól van.

Amikor az Ázsia Expressz nem ér véget

A Nánázsia idei, utolsó epizódja váratlan fordulatokat tartogatott a rajongóknak, Nóri ugyanis a finálé után elárulta, hogy akadt egy kis probléma a repülőúton.

Azt hittem, hogy a Nánázsia véget ért a tegnapi befutónál, ezért a hazautat már nem is kezdtem el forgatni, de a dubaji gépet most visszafordították Dubajba. Már két órája ülünk rajta, vagyis 3 óra választott volna el bennünket attól, hogy leszálljunk Budapesten, de most mondta be a kapitány, hogy technikai probléma miatt visszafordulunk

Ördög Nóra cseppet sem volt boldog a történtektől, láthatóan már nagyon kimerült volt a csapat, ilyen helyzetben azonban nincs mit tenni, alkalmazkodni kell a körülményekhez.

Nincs mit tapsolni, nem tudom, mit ünneplünk ezen, Budapesten kéne tapsolni

0 mondta Nóri szomorúan, amikor a visszafordított gép újra Dubajban landolt. Arról nem is beszélve, hogy ki kellett engedniük az üzemanyagot, hogy könnyebb legyen a gép és biztonságosabban leszállhassanak, ami - noha egy bevett eljárás - erősen nyugtalanította a műsorvezetőt.„Nincs ilyen hír Magyarországon, hogy ennyi celeb lezuhan, úgyhogy most már haza kell érnünk” – biztatta társait mosolyogva Nóri, majd elárulta, hogy végül több mint 37 óráig tartott a hazafelé vezető út, ami akárhogy is nézzük, embert próbáló kaland, minden tekintetben.