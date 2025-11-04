Apja halála hozta össze testvérével a Házasság első látásra sztárját: „A bátyám nagyon bánja, hogy így elment 39 év”

A Házasság első látásra 2. évadában ismerhették meg a nézők Brumit, aki akkor Kovács Reni férjeként szerepelt, akivel mára elváltak útjaik. A férfi élete a műsor óta mondhatni fenekestül felfordult, különösen a családját tekintve. Wollner Pétert még kétéves korában hagyta el az édesapja, akivel később nem is igazán tartotta a kapcsolatot, pedig két féltestvére is van általa. Az apa végül idén tavasszal súlyos beteg lett, ami miatt bátyja vette fel vele a kapcsolatot, akivel korábban szinte nem is találkozott. Persze a család újraegyesülése korántsem mesébe illő, de apjuk halála részben mégiscsak összehozta a testvéreket.

A Házasság első látásra Reni és Brumi számára nem alakult mesébe illően, de a férfi ezt cseppet sem bánja, sőt rengeteget változott az élete azóta Fotó: TV2

A Házasság első látásra Brumija 39 év után került közelebbi kapcsolatba bátyjával, mikor édesapjuk meghalt.

„Engem apám elhagyott két hónapos koromban, és hárman vagyunk tesók, három gyerek, három nőtől, de gyerekkorunkban találkoztunk utoljára. Amikor még nagyon pici voltam, akkor apám hazavitt Hódmezővásárhelyre a nagyszüleimhez, és ott még két-három éves koromig találkoztunk, de utána teljesen megszakadt a kapcsolat. Azután sosem kerestek, és bár 2004-ben újra találkoztam velük, végül megint megszakadt a kapcsolat” – emlékezett vissza Brumi.

Az idei évben viszont apánk megbetegedett, akivel én már nem beszéltem, így a bátyám üzent nekem, hogy nagyon beteg. Emiatt elkezdtünk telefonon beszélni, majd sajnos el is temettük apánkat, szóval akkor találkoztunk is sok év után

– mesélte.

A Házasság első látásra sztárja kapott egy testvért

Bár ez a közel négy évtized kimaradt, a két férfi most igyekszik szorosabbra fűzni a viszonyt, annak ellenére, hogy ez cseppet sem egyszerű.

„A halála után a bátyám a feleségével hazautazott Svájcból, és éltünkben először itt voltak nálam Pakson, de ez sajnos nem egy sikertörténet, hiszen szinte csak a végrendelet és a hagyaték ügyeit intézzük. Ennek ellenére a bátyám nagyon bánja, hogy így elment 39 év, de szeretné, hogy most már jó testvérek legyünk, szóval azóta szoktunk beszélni telefonon, videóhívásban, de hiába szeretnénk többet találkozni, az nem igazán megoldható amiatt, hogy én Pakson élek, ő meg Svájcban” – magyarázta Brumi.