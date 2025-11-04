Apja halála hozta össze testvérével a Házasság első látásra sztárját: „A bátyám nagyon bánja, hogy így elment 39 év”
Wollner Péter Brumi a műsor 2. évadában szerepelt, ahol elárulta, édesapja néhány éves korában elhagyta, ami után nem tartották a kapcsolatot. A Házasság első látásra sztárja idén el is veszítette a férfit, ám nyert vele egy testvért, akivel 39 évig szinte nem is találkozott. Erről mesélt most lapunknak.
A Házasság első látásra 2. évadában ismerhették meg a nézők Brumit, aki akkor Kovács Reni férjeként szerepelt, akivel mára elváltak útjaik. A férfi élete a műsor óta mondhatni fenekestül felfordult, különösen a családját tekintve. Wollner Pétert még kétéves korában hagyta el az édesapja, akivel később nem is igazán tartotta a kapcsolatot, pedig két féltestvére is van általa. Az apa végül idén tavasszal súlyos beteg lett, ami miatt bátyja vette fel vele a kapcsolatot, akivel korábban szinte nem is találkozott. Persze a család újraegyesülése korántsem mesébe illő, de apjuk halála részben mégiscsak összehozta a testvéreket.
A Házasság első látásra Brumija 39 év után került közelebbi kapcsolatba bátyjával, mikor édesapjuk meghalt.
„Engem apám elhagyott két hónapos koromban, és hárman vagyunk tesók, három gyerek, három nőtől, de gyerekkorunkban találkoztunk utoljára. Amikor még nagyon pici voltam, akkor apám hazavitt Hódmezővásárhelyre a nagyszüleimhez, és ott még két-három éves koromig találkoztunk, de utána teljesen megszakadt a kapcsolat. Azután sosem kerestek, és bár 2004-ben újra találkoztam velük, végül megint megszakadt a kapcsolat” – emlékezett vissza Brumi.
Az idei évben viszont apánk megbetegedett, akivel én már nem beszéltem, így a bátyám üzent nekem, hogy nagyon beteg. Emiatt elkezdtünk telefonon beszélni, majd sajnos el is temettük apánkat, szóval akkor találkoztunk is sok év után
– mesélte.
A Házasság első látásra sztárja kapott egy testvért
Bár ez a közel négy évtized kimaradt, a két férfi most igyekszik szorosabbra fűzni a viszonyt, annak ellenére, hogy ez cseppet sem egyszerű.
„A halála után a bátyám a feleségével hazautazott Svájcból, és éltünkben először itt voltak nálam Pakson, de ez sajnos nem egy sikertörténet, hiszen szinte csak a végrendelet és a hagyaték ügyeit intézzük. Ennek ellenére a bátyám nagyon bánja, hogy így elment 39 év, de szeretné, hogy most már jó testvérek legyünk, szóval azóta szoktunk beszélni telefonon, videóhívásban, de hiába szeretnénk többet találkozni, az nem igazán megoldható amiatt, hogy én Pakson élek, ő meg Svájcban” – magyarázta Brumi.
Brumi családja már sosem lesz idilli
A Házasság első látásra 2024-es évadának szereplője úgy érzi, bár törekszik a jó kapcsolatra, szerinte ez sosem lesz olyan, mint „ahogy a nagy könyvben meg van írva”.
„Nyilván a barátaimnál láttam, akiknek volt apjuk, volt testvérük, hogy ez milyen jó dolog, szóval valamilyen szinten fájdalmas, hogy nálunk így alakult, de olyan értelemben nem hiányzott ez az életemből, hogy fogalmam sem volt milyen az, ha ott vannak. A bátyám azóta heti szinten elmondja, hogy beszéljünk, és ha bármi van, számíthatok rá, de mivel ez nem alakult ki bennem, ezért sokszor eszembe sem jut, hogy megosszam vele a kis életem történéseit” – vallotta be őszintén.
Ez a közel 40 év azért nagyon sok idő, és azt érzem, hogy ha nem beszélünk még 40 évig, akkor sem lesz hiányérzetem, de ezt ők is tudják. Nyilván tök jó lenne úgymond jó tesóknak lenni, de ha teljesen őszinte akarok lenni, elképzelhetetlen tartom, hogy nagyon közeli viszonyban legyünk. Ez nem ellenük szól, hanem egyszerűen én így nőttem fel, hogy nekem papíron vannak tesóim, de gyakorlatilag nincsenek, és ezen 40 év után nehéz változtatni
– tette még hozzá.
