Még mindig tart a rivalizálás? Egymás orra alá dörgöli boldogságát a Házasság első látásra egykori párja

Wollner Péter Brumi és Kovács Reni a Házasság első látásra 2024-es, 2. évadában álltak oltár elé, és bár a végső döntésnél mindketten folytatni szerették volna a házasságot, de később mégis szakítottak. A Házasság első látásra Renije arról meg volt győződve, hogy Oláh Orsi volt az oka annak, hogy kettejük kapcsolata tönkrement, de mindez persze már a múlté. Vagy mégsem? Úgy tűnik, az egykori házasok még ma is rivalizálnak.

A Házasság első látásra Kovács Renijére végre rátalált a szerelem (Fotó: Instagram)

Kovács Reni Brumi után teljes erővel belevetette magát az ismerkedésbe, sőt, még Széplaki Zolival és Kabai Andrissal is hírbe hozták, de végül egyikőjükkel sem alakult ki a szerelem. Most azonban úgy tűnik, hogy a fekete démon párra talált, a titokzatos „Á” személyében. Kovács Reni Instagram-oldalán még egy fotót is mutatott a jóképű férfiról, így persze nem maradhatott sokáig titokban a kiléte. Az internet legvérmesebb ügynökei ugyanis azonnal akcióba lendültek, és ki is nyomozták, ki a rejtélyes hódoló. Mint kiderült, a pasit Béres Áronnak hívják, és tavaly óta egy komoly életmódváltáson esett át, amiről még a Bors is beszámolt. Emellett egyelőre annyit tudhatunk róla, hogy a munkája mellett a hét minden napján sportol, a szabadidejét pedig valószínűleg újdonsült szerelmével tölti.

A Házasság első látásra Brumija sem maradt csendben

Míg az elmúlt napokban a fiatal lány egyre több fotót oszt meg új kedvesével, úgy tűnik, Bruminál is bekopogtatott a szerelem. Ráadásul Kovács Reni volt párja épp aznap osztott meg egy fotót titokzatos barátnőjével, amikor ő maga is bejelentkezett egy randiról. Persze a férfi a képhez szándékosan nem írta oda, hogy kiről is van szó, de azt még így is láthatjuk, hogy Wollner Péter Brumi párja egy igazi szőke bombázó, és sok szempontból épp volt felesége ellentéte, talán nem véletlenül. De az vajon csak szimpla egybeesés, hogy épp egyszerre posztoltak, vagy még mindig rivalizálnak egymással, és ezért szeretnék ennyire bizonygatni a boldogságukat?