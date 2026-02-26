Szijjártó Péter: Az ukránok nem fenyegethetnek minket

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon tett közzé egy videót, amiben tudatta, hogy a csütörtökön berendelték a kijevi külügyminisztériumba a magyar nagykövetség ügyvivőjét. A tárcavezető elmondta, hogy a az ukránok ezúttal ismét elismerték, hogy csupán politikai döntés áll annak hátterében, hogy a Barátság vezetéken keresztül nem érkezik kőolaj Magyarországra.

Az ukránok ismét elismerték, hogy politikai döntés áll annak hátterében, hogy leállították a Barátság vezetéken keresztüli kőolajellátást Fotó: Martin Divisek/MTI

Szijjártó Péter ennek kapcsán elmondta, hogy az ukránok még mindig blokkolják a kőolajszállítást, mindezt annak ellenére, hogy a vezeték fizikailag és technikailag is alkalmas lenne arra, hogy a szállítás folyamatos legyen. Szerinte az ukránok azért zsarolják Magyarországot, mert el akarják érni, hogy a magyar kormány megváltoztassa az álláspontját.

Az ukrán külügy világossá tette, hogy fegyvert és pénzt akarnak az újraindításért cserébe...

Magyarország azonban nem küldi el a magyarok pénzét Ukrajnába, és fegyvereket sem szállítunk egy reménytelen háborúba. A helyzet pont fordítva van! Az ukránok nem fenyegethetnek minket. Az ukránok velünk nem szórakozhatnak. Az ukránok nem veszélyeztethetik a magyar energiaellátást. Ehhez semmilyen joguk nincsen

– mondta Szijjártó Péter, majd kiemelte, hogy azt követeli a kormány az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást, nyissák meg a fizikailag tökéletes állapotban lévő vezetéket, és fejezzék be a beavatkozást a magyar választásokba.