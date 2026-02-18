RETRO RÁDIÓ

Kapitány István szeretné, ha nyugati vállalatoktól és drágábban vennénk az olajat

Egyesek úgy gondolják, ha a Barátság-vezetéken nem érkezik kőolaj, Magyarország teljesen elvágódik ettől az energiaforrástól. Ez nem így van. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Kapitány István nem véletlenül akarja, hogy a nyugati nagyvállalatoktól vegyük az olajat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 16:34
Kapitány István Szijjártó Péter Shell kőolaj

Kapitány István, a Shell volt alelnöke szerint a jelenlegi rendszer egyetlen útvonalra épít, ha pedig elvágják ezt az egyetlen kőolaj-vezetéket, Magyarország kőolaj nélkül marad. Nem véletlenül akarja ezt sejtetni, hiszen a saját vállalatának is jobb lenne, ha nem a szomszédos partnerektől, hanem a nyugati nagyvállalatoktól érkezne a kőolaj Magyarországra.

Kapitány István kamuzott azzal, hogy csak egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal
Kapitány István a Shell alelnöke volt - Fotó: DPA / AFP

Kapitány István szerint egy lábon áll a magyar kőolaj piac – nem véletlenül mondja ezt

Közel egy hónapja nem érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken. Egyesek úgy vélik, ez a fajta zsarolás teljesen elvágja Magyarországot a kőolajszállítmánytól, az ügy kapcsán Budapest és Pozsony is az Európai Bizottsághoz fordult. Az már bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt a multik oldalán áll, idegen érdekeket szolgál ki. A párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője szerint a kormány hibát követett el a kőolaj kérdésében, ám az indokolása nem pontos. 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter rámutatott, hogy Magyarország valójában két vonalon kapja a kőolajat; egyik a Barátság kőolajvezeték Ukrajna felől, másik pedig az Adria-vezeték Horvátország felől.

Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken. 

– írja Facebook posztjában Szijjártó Péter. Miközben Ukrajna ezzel próbál Magyarországra nyomást gyakorolni és a belső folyamatokat befolyásolni, Kapitány István számára is előnyösnek tűnik, hogy más partnerektől vegye Magyarország a kőolajat. 

Kapitány alelnök úr nyilván azért ír kamukat energia témában, mert azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat. Hogy annak az 1000 forintos benzin lenne a következménye, az a Shell részvénytulajdonosait minden bizonnyal nem aggasztja.

– írja Facebook posztjában Szijjártó Péter.

