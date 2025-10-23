RETRO RÁDIÓ

A Fidesz fővárosi politikusai is ott lesznek a Békemeneten

Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett, üzente Orbán Viktor miniszterelnök. A Fidesz budapesti politikusai elmondják, számunkra miért fontos az esemény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 05:00
Békemenet Fidesz Szentkirályi Alexandra

Az idei Békemenet a háborúpártiság elleni kiállás egyértelműen kifejezése, amely azt hirdeti, hogy Magyarország a béke szigete. A Békemeneten a főváros minden fontos Fideszes politikusa ott lesz, akik lapunknak el is mondták miért tartják elengedhetetlennek részvételüket.

A Békemenet idén is több százezer embert visz utcára
Fotó: Kurucz Árpád

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, frakcióvezetője:

Szentkirályi Alexandra
Fotó: Gáll Regina / Metropol

"A Tisza és a baloldal a háborút akarják megnyerni Ukrajnáért. Mi viszont a békét szeretnénk megnyerni Magyarországért. Ők Brüsszel parancsait követik, mi pedig a magyar emberek érdekeit védjük. Nekünk nem háborúra, hanem békére, biztonságra és erős, szuverén Magyarországra van szükségünk. Mutassuk meg a Békemeneten, hogy a magyarok a béke oldalán állnak, és nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborúba!"

Radics Béla fővárosi képviselő:

20250826_Budapest_Fidesz demonstráció a Lánchídon_GR_MW (1)
Radics Béla

"Ma már az a vagány, aki kiáll a béke mellett! A világ a feje tetejére fordult, veszélyek korát éljük, de úgy tűnik van egy nyugodt hely Európában, a mi kis hazánk! Mi vagyunk a béke szigete. A közelgő békecsúcson az egész világ látni fogja, de azt is látnia kell mindenkinek, hogy itt a békét nem üres szavak, hanem valódi tettek szorgalmazzák. Ezért fontos, hogy kiálljunk, megmutassuk mi fontos nekünk, megmutassuk mennyien vagyunk! Aki vagány, velünk tart!"

Szécsényi Dániel fővárosi képviselő:

Szécsényi Dániel
Fotó: Facebook

"Mivel a világ egyre veszélyesebb, ezért egyre határozottabban kell kiállnunk a béke mellett. Budapest otthona lehet az orosz-ukrán háborút lezáró békefolyamat elindulásának. Egész Európában csak Magyarország az a biztonságos hely, ahol ilyen esemény megtörténhet. Legyünk minél többen!"

Az idei Békemenet életbevágóan fontos

Havasi Zoltán fővárosi képviselő:

Havasi Zoltán
Forrás: Facebook

"A mostani békemenetnek különösen nagy jelentősége van. Olyan időket élünk, amikor a világban egyre nő a feszültség és a bizonytalanság, ezért most még határozottabban kell kimondanunk: mi a békét választjuk, és a béke oldalán állunk. Arra buzdítok mindenkit, hogy legyünk minél többen, mutassuk meg, hogy bennünket összeköt a hazánk szeretete, és a jelenlétünkkel üzenjük meg, hogy számít a hangunk, számít az egységünk, és számít, hogy milyen jövőt szeretnénk magunknak és a gyermekeinknek!"

Böjthe Péter fővárosi képviselő:

Böjthe Péter
Fotó: facebook

"Pont a mai nap van 8 hónapja, hogy megszületett az első gyermekem, azóta minden közügy kiemelten fontos lett számomra, gyermekemmel és feleségemmel azért megyünk az idei Békemenetre, hogy kifejezzük támogatásunkat a kormány iránt és ismét világosan megüzenjük, hogy mi a béke pártján állunk."

Janó-Veilandics Franciska fővárosi képviselő:

Janó-Veilandics Franciska
Forrás: Facebook

"Lenyűgöző, amikor mi magyarok összetartunk, ezért megyek idén is a Békemenetre. Most még fontosabb, mint valaha, hogy egy nemzetként 

  • erőt mutassunk fel 
  • és kiálljunk azon értékek mellett, amiben szeretnénk, hogy a gyermekeink is felnőjenek. 

Fontos, hogy hallassuk a hangunkat az EU vezetőinek háborús tervei ellen és kiálljunk Magyarország békés jövőjéért.

+1, aki nem politikusként, hanem szakértőként szólalt meg a Metropolnak:

Wintermantel Zsolt BP Műhely:

Wintermantel Zsolt
Fotó: Magyar Nemzet, Fotó: Csudai Sándor

Eddig minden Békemeneten ott voltam. Most a szimbolikus jelentésen túl, a három éve tartó háború lezárásáért is kiállhatunk! Talán soha nem volt ennyire fontos hogy minél többen legyünk!

 

