A Fidesz fővárosi politikusai is ott lesznek a Békemeneten

Az idei Békemenet a háborúpártiság elleni kiállás egyértelműen kifejezése, amely azt hirdeti, hogy Magyarország a béke szigete. A Békemeneten a főváros minden fontos Fideszes politikusa ott lesz, akik lapunknak el is mondták miért tartják elengedhetetlennek részvételüket.

A Békemenet idén is több százezer embert visz utcára

Fotó: Kurucz Árpád

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, frakcióvezetője:

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Gáll Regina / Metropol

"A Tisza és a baloldal a háborút akarják megnyerni Ukrajnáért. Mi viszont a békét szeretnénk megnyerni Magyarországért. Ők Brüsszel parancsait követik, mi pedig a magyar emberek érdekeit védjük. Nekünk nem háborúra, hanem békére, biztonságra és erős, szuverén Magyarországra van szükségünk. Mutassuk meg a Békemeneten, hogy a magyarok a béke oldalán állnak, és nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborúba!"

Radics Béla fővárosi képviselő:

Radics Béla

"Ma már az a vagány, aki kiáll a béke mellett! A világ a feje tetejére fordult, veszélyek korát éljük, de úgy tűnik van egy nyugodt hely Európában, a mi kis hazánk! Mi vagyunk a béke szigete. A közelgő békecsúcson az egész világ látni fogja, de azt is látnia kell mindenkinek, hogy itt a békét nem üres szavak, hanem valódi tettek szorgalmazzák. Ezért fontos, hogy kiálljunk, megmutassuk mi fontos nekünk, megmutassuk mennyien vagyunk! Aki vagány, velünk tart!"

Szécsényi Dániel fővárosi képviselő:

Szécsényi Dániel

Fotó: Facebook

"Mivel a világ egyre veszélyesebb, ezért egyre határozottabban kell kiállnunk a béke mellett. Budapest otthona lehet az orosz-ukrán háborút lezáró békefolyamat elindulásának. Egész Európában csak Magyarország az a biztonságos hely, ahol ilyen esemény megtörténhet. Legyünk minél többen!"

Az idei Békemenet életbevágóan fontos

Havasi Zoltán fővárosi képviselő:

Havasi Zoltán

Forrás: Facebook

"A mostani békemenetnek különösen nagy jelentősége van. Olyan időket élünk, amikor a világban egyre nő a feszültség és a bizonytalanság, ezért most még határozottabban kell kimondanunk: mi a békét választjuk, és a béke oldalán állunk. Arra buzdítok mindenkit, hogy legyünk minél többen, mutassuk meg, hogy bennünket összeköt a hazánk szeretete, és a jelenlétünkkel üzenjük meg, hogy számít a hangunk, számít az egységünk, és számít, hogy milyen jövőt szeretnénk magunknak és a gyermekeinknek!"