Ezt nem láttuk jönni: óriási fordulat jön az időjárásban, ennek sokan fognak örülni

Az időjárás előrejelzések szerint a hétvége meghozhatja a várva várt felmelegedést. November 14-én (péntek) a hőmérséklet nappal még 9 °C körül alakul, éjszaka pedig 6 °C-ra csökken, miközben a felhős égbolt miatt a napfény alig tör át. Mivel a levegő hűvös és párás, ajánlott egy vastagabb kabát, sál, valamint zárt cipő viselése, hogy elkerüljük a megfázást.

Az időjárás előrejelzés alapján a hétvége meghozza a várva várt meleg időt / Fotó: köpönyeg.hu

November 15-én, (szombat) a hőmérséklet jelentősen emelkedik, a nappali maximum eléri a 15 °C-ot, míg az éjszakai minimum 7 °C körül marad. Bár időnként a nap is kisüthet, kisebb eső előfordulhat, ezért egy könnyebb, de vízlepergető kabát és egy esernyő mindenképpen praktikus kiegészítő lehet.

November 16-án, (vasárnap) az időjárás lehűléssel változik, ezért a nappali csúcshőmérséklet 14 °C lesz, míg éjjel 8 °C-ra hűl le a levegő, és a csapadékmennyiség már eléri a 2 mm-t, ami folyamatos esőt jelenthet - írja a köpönyeg.hu.