Az ország két részre szakad: ezeken a tájakon végre kisüt a nap!

Kevésbé szerencsés tájakon marad a borongós idő. Itt lesz még ködös és rétegfelhős időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 06:00
Csütörtökön két részre szakad az ország: északon marad a borongós és ködös időjárás, délen azonban egy kis enyhülés várható.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet csütörtökön. Fotó: köpönyeg.hu
Időjárás a hét második felében

Csütörtök
Csütörtökön a hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. Két részre szakad az ország: északon még ködös és rétegfelhős lesz az időjárás, délen azonban kibújhat a nap a felhők mögül. Helyenként ködszitálásra is lehet számítani.
 

Péntek
Pénteken már egyre több helyen felszakadozik a pára és a rétegfelhőzet, több lesz a napos órák száma. Az Északi-középhegység térsége ez alól ismét kivételt képez. Élénkülni kezd a déli, délkeleti szél. Délen akár 15 fok is lehet, északon csupán a 7 fokot érheti el a maximum hőmérséklet.


Szombat
Ismét ködös reggelre ébredünk szombaton, de ezúttal hamar felszáll, és helyébe felhős, száraz időjárás érkezik. A déli, később az északnyugati szél is megerősödik majd a nap folyamán. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.
 

