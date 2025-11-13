Több vármegyére is riasztást adtak ki, ebben nem lesz köszönet

Továbbra is ködös, felhős időre számíthatunk a napokban. 13 vármegyére adták ki a riasztást tartós, sűrű köd miatt - olvasható a met.hu adatai alapján.

A tartós, sűrű köd miatt 13 vármegyére adtak ki riasztást.

Tartósan ködös, ködfelhős időre számíthatunk, de néhol kisüthet a nap. A borús tájakon szitálás is előfordulhat. 6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően. Napközben ismét számítani lehet a köd ritkulására, helyenként a megszűnésére, de várhatóan a tegnapinál már jóval nagyobb területen maradhat meg egész nap.

A 13 vármegye, amire kiadták a riasztást a következő:

Pest vármegye, Baranya vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Fejér vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Heves vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Nógrád vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye, Zala vármegye.

Csütörtökön és pénteken is számíthatunk tartós ködre és rétegfelhőzetre. Délen előbukkanhat a nap és ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás. Pénteken egyre többfelé bukkanhat elő a nap - írja a Köpönyeg.