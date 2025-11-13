RETRO RÁDIÓ

Több vármegyére is riasztást adtak ki, ebben nem lesz köszönet

Vészjelzés! 13 vármegyére adták ki a riasztást a köd miatt.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.12. 06:00
köd riasztások időjárás

Továbbra is ködös, felhős időre számíthatunk a napokban. 13 vármegyére adták ki a riasztást tartós, sűrű köd miatt - olvasható a met.hu adatai alapján.

13 vármegyére adták ki a riasztást a köd miatt
13 vármegyére adták ki a riasztást a köd miatt Fotó: Flajsz Peter / 24 Óra

13 vármegyére adták ki a riasztást

A tartós, sűrű köd miatt 13 vármegyére adtak ki riasztást.

Tartósan ködös, ködfelhős időre számíthatunk, de néhol kisüthet a nap. A borús tájakon szitálás is előfordulhat. 6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően. Napközben ismét számítani lehet a köd ritkulására, helyenként a megszűnésére, de várhatóan a tegnapinál már jóval nagyobb területen maradhat meg egész nap.

A 13 vármegye, amire kiadták a riasztást a következő:

  1. Pest vármegye,
  2. Baranya vármegye,
  3. Bács-Kiskun vármegye,
  4. Fejér vármegye,
  5. Győr-Moson-Sopron vármegye,
  6. Heves vármegye,
  7. Komárom-Esztergom vármegye,
  8. Nógrád vármegye,
  9. Somogy vármegye,
  10. Tolna vármegye,
  11. Vas vármegye,
  12. Veszprém vármegye,
  13. Zala vármegye.

Mutatjuk térképen az érintett vármegyéket

13 vármegyére adtak ki riasztást Fotó: met.hu

Csütörtökön és pénteken is számíthatunk tartós ködre és rétegfelhőzetre. Délen előbukkanhat a nap és ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás. Pénteken egyre többfelé bukkanhat elő a nap - írja a Köpönyeg.

 

