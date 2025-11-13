Több vármegyére is riasztást adtak ki, ebben nem lesz köszönet
Vészjelzés! 13 vármegyére adták ki a riasztást a köd miatt.
Továbbra is ködös, felhős időre számíthatunk a napokban. 13 vármegyére adták ki a riasztást tartós, sűrű köd miatt - olvasható a met.hu adatai alapján.
A tartós, sűrű köd miatt 13 vármegyére adtak ki riasztást.
Tartósan ködös, ködfelhős időre számíthatunk, de néhol kisüthet a nap. A borús tájakon szitálás is előfordulhat. 6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően. Napközben ismét számítani lehet a köd ritkulására, helyenként a megszűnésére, de várhatóan a tegnapinál már jóval nagyobb területen maradhat meg egész nap.
A 13 vármegye, amire kiadták a riasztást a következő:
- Pest vármegye,
- Baranya vármegye,
- Bács-Kiskun vármegye,
- Fejér vármegye,
- Győr-Moson-Sopron vármegye,
- Heves vármegye,
- Komárom-Esztergom vármegye,
- Nógrád vármegye,
- Somogy vármegye,
- Tolna vármegye,
- Vas vármegye,
- Veszprém vármegye,
- Zala vármegye.
Csütörtökön és pénteken is számíthatunk tartós ködre és rétegfelhőzetre. Délen előbukkanhat a nap és ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás. Pénteken egyre többfelé bukkanhat elő a nap - írja a Köpönyeg.
