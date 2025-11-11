Nem kegyelmez az időjárás: 13 vármegyére adtak ki riasztást, durva, ami elér minket

Az időjárás előrejelzések szerint hatalmas ködfelhők várhatóak kedd reggel a kijelölt megyéken belül. November 11-ei reggelen a legtöbb megyében alig lehet majd látni a sűrű ködtől. Csak néhány északi és középső térség ússza meg enyhébb köddel. A szakértők szerint a reggeli és esti órákban különösen veszélyes lehet a közlekedés – érdemes óvatosan útnak indulni!

A hatalmas ködfelhők, országosan több megyét is érintve, nehezítik az közlekedők reggeli utazását / Fotó: met.hu

A hatalmas ködfelhők óvatosságra késztetik az útnak indulókat!

A hét további részében enyhébb, őszies idő várható. November 12-én (szerdán) 14 fokos napközbeni hőmérséklet érezteti a kellemes, kirándulós hangulatot, míg az éjszakai órákban 6 fokos lehűlés tapasztalható. November 13-án (csütörtökön) nagyon hasonló időjárást ígérnek nekünk az előrejelzések, vagyis a napközbeni hőmérséklet 14 fok, addig az esti órákban 5 fokra hűl le az idő, ezért érdemes rétegesen és melegen öltözni ezekben a napokban - írja a köpönyeg.hu.