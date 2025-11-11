Nem kegyelmez az időjárás: 13 vármegyére adtak ki riasztást, durva, ami elér minket
A szakértők fokozott óvatosságra intik az útnak indulókat a kedd reggeli órákban az elsőfokú figyelmeztetések miatt.
Az időjárás előrejelzések szerint hatalmas ködfelhők várhatóak kedd reggel a kijelölt megyéken belül. November 11-ei reggelen a legtöbb megyében alig lehet majd látni a sűrű ködtől. Csak néhány északi és középső térség ússza meg enyhébb köddel. A szakértők szerint a reggeli és esti órákban különösen veszélyes lehet a közlekedés – érdemes óvatosan útnak indulni!
A hatalmas ködfelhők óvatosságra késztetik az útnak indulókat!
A hét további részében enyhébb, őszies idő várható. November 12-én (szerdán) 14 fokos napközbeni hőmérséklet érezteti a kellemes, kirándulós hangulatot, míg az éjszakai órákban 6 fokos lehűlés tapasztalható. November 13-án (csütörtökön) nagyon hasonló időjárást ígérnek nekünk az előrejelzések, vagyis a napközbeni hőmérséklet 14 fok, addig az esti órákban 5 fokra hűl le az idő, ezért érdemes rétegesen és melegen öltözni ezekben a napokban - írja a köpönyeg.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre