Vigyázni kell reggelente! Az orrunkig sem látunk majd el a különös időjárás miatt

Különösen figyelni kell a látási viszonyokra a hét elején, ugyanis rengeteg helyen köddel indul és zárul a nap. Az őszi időjárás folytatódik, kiszámíthatatlan csavarokkal.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet hétfőn. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét elején

Hétfő

Az Alföldön a reggelre ködös tájakra ébredhetünk, délen pedig záporeső eshet. Összességében felhős idő várható. A maximum hőmérséklet 13 fok körül lesz,

Kedd

Ismét ködös reggelünk lesz kedden, amellyel párhuzamosan rétegfelhős időjárás bontakozik ki a nap hátralévő részében. Este ismét leszáll a köd. A maximum hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Szerda

Párás, rétegfelhős, ködös időjárásban lesz részünk szerdán. Nagyobb eséllyel fordulhat elő egyes tájakon kisebb eső, szitálás. Délután 11-12 fok várható - írja a köpönyeg.hu.