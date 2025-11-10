Vigyázni kell reggelente! Az orrunkig sem látunk majd el a különös időjárás miatt
Ködös reggelekre, néha pedig ködös estékre is számíthatunk majd a héten. Az őszi időjárás a látási viszonyokat is megzavarja.
Különösen figyelni kell a látási viszonyokra a hét elején, ugyanis rengeteg helyen köddel indul és zárul a nap. Az őszi időjárás folytatódik, kiszámíthatatlan csavarokkal.
Időjárás a hét elején
Hétfő
Az Alföldön a reggelre ködös tájakra ébredhetünk, délen pedig záporeső eshet. Összességében felhős idő várható. A maximum hőmérséklet 13 fok körül lesz,
Kedd
Ismét ködös reggelünk lesz kedden, amellyel párhuzamosan rétegfelhős időjárás bontakozik ki a nap hátralévő részében. Este ismét leszáll a köd. A maximum hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Szerda
Párás, rétegfelhős, ködös időjárásban lesz részünk szerdán. Nagyobb eséllyel fordulhat elő egyes tájakon kisebb eső, szitálás. Délután 11-12 fok várható - írja a köpönyeg.hu.
