Orbán Viktor: Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény – Videó
Fontos dolgot tisztázott a miniszterelnök.
Kedden Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjút az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetés során szóba került a washingtoni út, de Budapest pénzügyi helyzete is.
Utóbbi kapcsán a kormányfő egy erről szóló videórészletet közölt a közösségi oldalán. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években a kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet.
A kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet az elmúlt években. Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény
– olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.
