RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény – Videó

Fontos dolgot tisztázott a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 14:55
Módosítva: 2025.11.13. 15:01
Orbán Viktor főváros fejlesztés Budapest

Kedden Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjút az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetés során szóba került a washingtoni út, de Budapest pénzügyi helyzete is.

Utóbbi kapcsán a kormányfő egy erről szóló videórészletet közölt a közösségi oldalán. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években a kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet.

A kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet az elmúlt években. Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény

– olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu