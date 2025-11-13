Orbán Viktor: Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény – Videó

Kedden Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjút az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetés során szóba került a washingtoni út, de Budapest pénzügyi helyzete is.

Utóbbi kapcsán a kormányfő egy erről szóló videórészletet közölt a közösségi oldalán. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években a kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet.

A kormány ezermilliárdos nagyságrendben fejlesztette Budapestet az elmúlt években. Bármit is mond most a főváros vezetése, ez tény

– olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.