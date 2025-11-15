Ezért jött el az első Háborúellenes Gyűlésre Rába Tímea - nem finomkodott

Győrben zajlik az első Háborúellenes Gyűlés, amelyen a város ismert szülötte, Rába Tímea, a közismert műsorvezető és modell is megjelent. A nézőtéren Szabó Zsófi kérdéseire válaszolva elmondta, miért tartja fontosnak a részvételét, és miért csatlakozott a rendezvény szemléletéhez kapcsolódó Digitális Polgári Körhöz - írja a Bors.

Rába Tímea is eljött az első Háborúellenes Gyűlésre (Fotó: Mediaworks)

A válasz arra, hogy miért csatlakoztam a DPK-hoz, nagyon egyszerű. Már régóta éreztem, hogy ki kell állnom azok mellett az értékek mellett, amelyekben nevelkedtem, és amelyek mentén én is nevelem a gyerekeimet

– árulta el Rába Tímea. A műsorvezető továbbá kiemelte, hogy számára a legfontosabb értékek a család, a biztonság és a béke: „Ez az a hely, ahol beszélnek családról, biztonságról és békéről. Ez számomra a legfontosabb” – tette hozzá.

A győri rendezvényen Rába Tímea megjelenése nemcsak a helyiek számára volt örömteli, hanem azt is jelezte, hogy a közismert szereplők is kiállnak a közösségi összefogás és a családi értékek mellett. A HEGY első gyűlése így túlmutatott a politikai kereteken: közösségi eseménnyé vált, amely inspiráló találkozásokat hozott, és alkalmat adott arra, hogy a résztvevők együtt hangsúlyozzák a béke és a biztonság fontosságát.