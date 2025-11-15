RETRO RÁDIÓ

Ezért jött el az első Háborúellenes Gyűlésre Rába Tímea - nem finomkodott

Rába Tímea minden felvetett kérdésre egyenes választ adott. Rengeteg híresség jelent meg a győri Háborúellenes Gyűlés első napján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 12:54
Rába Tímea Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Győrben zajlik az első Háborúellenes Gyűlés, amelyen a város ismert szülötte, Rába Tímea, a közismert műsorvezető és modell is megjelent. A nézőtéren Szabó Zsófi kérdéseire válaszolva elmondta, miért tartja fontosnak a részvételét, és miért csatlakozott a rendezvény szemléletéhez kapcsolódó Digitális Polgári Körhöz - írja a Bors.

Rába Tímea is eljött az első Háborúellenes Gyűlésre
Rába Tímea is eljött az első Háborúellenes Gyűlésre (Fotó: Mediaworks)

A válasz arra, hogy miért csatlakoztam a DPK-hoz, nagyon egyszerű. Már régóta éreztem, hogy ki kell állnom azok mellett az értékek mellett, amelyekben nevelkedtem, és amelyek mentén én is nevelem a gyerekeimet

– árulta el Rába Tímea. A műsorvezető továbbá kiemelte, hogy számára a legfontosabb értékek a család, a biztonság és a béke: „Ez az a hely, ahol beszélnek családról, biztonságról és békéről. Ez számomra a legfontosabb” – tette hozzá. 

A győri rendezvényen Rába Tímea megjelenése nemcsak a helyiek számára volt örömteli, hanem azt is jelezte, hogy a közismert szereplők is kiállnak a közösségi összefogás és a családi értékek mellett. A HEGY első gyűlése így túlmutatott a politikai kereteken: közösségi eseménnyé vált, amely inspiráló találkozásokat hozott, és alkalmat adott arra, hogy a résztvevők együtt hangsúlyozzák a béke és a biztonság fontosságát.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu