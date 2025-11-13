RETRO RÁDIÓ

Rába Tímea: „Fontos, hogy a békét, a szeretetet és a hitet meg tudjuk őrizni”

Az egykori modell és műsorvezető nem számított arra, hogy a liberális tábor ilyen intenzív támadásokkal reagál majd, amikor nyíltan kiállt a nemzeti értékrend mellett. Rába Tímea úgy tekint erre, mint kezelhető következményre, és továbbra is vállalja a szerepét a csendes többség álláspontjának képviseletében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 13:40
Módosítva: 2025.11.13. 14:35
Rába Tímea TV2 Mokka

Rába Tímea a közelmúltban jelezte, hogy belép a Digitális Polgári Körök közösségébe. Tisztában volt vele, hogy ezzel rövid időre magára tereli az online provokátorok figyelmét, de biztos abban, hogy a zaj elcsendesedik, és folytathatja a közösségi munkát, amelyet fontosabbnak tart bármilyen internetes támadásnál. A Mokka műsorában ismertette, hogy tevékenységét önkéntesen és pusztán a támogató visszajelzésekért végzi a digitális térben – írja a Bors.

Rába Tímea: „Ezért volt fontos számomra, hogy csatlakozzak”

„Hiszek abban, hogy a jövőnket csak felelősen és egymást segítve tudjuk építeni. Ezért volt fontos számomra, hogy csatlakozzak egy olyan csoporthoz, ahol fontos a szó, az ember és az értékek. Csatlakoztam a Zebra Digitális Polgári Körhöz, de van egy saját chatcsatornám is, ahová mindenkit szeretettel várok. Főként ezen keresztül kommunikálunk és cserélünk információkat a tagokkal. Én tájékoztatom a csoporttagokat az aktualitásokról, de megosztom a gondolataimat is.”

Illetve kérdéseket is felteszek, hiszen kíváncsi vagyok, hogy bizonyos kérdésekben egyet értenek-e velem, vagy éppen nem

mondta a TV2 Mokka stúdiójában.

Az 1991-es Miss Hungary első udvarhölgyeként ismertté vált szereplő közölte, hogy a zárt közösségben leginkább közéleti és társadalmi kérdések kerülnek terítékre, és folyamatosan érkeznek azok, akik részt akarnak venni ebben a belső körben.

A minket körülvevő világ helyzetét sokszor tartom félelmetesnek. Változik ez a világ és a biztonság is nagyon képlékeny. Ezért is gondolom, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt békében élhetünk. Fontos, hogy a békét, a szeretetet és a hitet meg tudjuk őrizni ebben a zajos világban. A Digitális Polgári Körben és a saját csoportomon belül is főként ezekben a témákban kommunikálok. Hiszen a csatlakozók is ugyanezeket az értékeket képviselik. A Facebook-oldalamon van egy link és azon keresztül lehet csatlakozni

– emelte ki Rába Tímea. 

 

