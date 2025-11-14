Korrupciós botrány Zuglóban: Hadházy a saját emberét fizetteti ki a zuglóiakkal

Mint ahogy azt korábban a Mentropol megírta, a 2026-os országgyűléso választáson Budapest XIV. kerületében, Zuglóban Hadházy Ákos kihivója lesz a Fidesz színeiben induló Radics Béla, aki élesen bírálta a képviselő zuglói munkáját, ráadásul azt is kiderítette Hadházyról, hogy kétes megbízási szerződéseket köt a saját embereivel akiket közpénzből fizet ki.

Hadházy Ákos hallgat a zuglói korrupciós botrányról. Fotó: Metropol

A szerződésből egyértelműen kiderül, hogy Hadházy a saját emberét fizetteti ki a zuglóiakkal és rendszrszintű korrupciót hajt végre a kerületben. Ugyanis Kovács Áron Andrással már a sokadik szerződését kötik arra vonatkozólag, hogy a zuglóiak pénzéből propagálja a képviselő munkáját. Zugló jelenlegi polgármestere, Rózsa András és Hadházy Ákos a botrány kitörése óta feltünően hallgatnak, ezzel pedig egyértelműen beismerték, hogy rendszerszintű korrupciós ügyeik vannak Zuglóban.

A nyilvánosságra került szerződésből az is kiderült, hogy Kovács Áron Andrásnak április óta van szerződése a zuglói önkormányzattal. Arra, hogy ezt mi indokolja már több mint fél éve, az érintettek nem adnak magyarázatot. Ami viszont még ennél is felháborítóbb, hogy Kovács már tavaly december óta végzett hírhamisító munkát és Rózsa egyik első lépése volt, hogy Hadházy propagandistáját kifizesse a zuglóiak pénzéből.

Fotó: Zugló beszél/ Facebook

Az is kiderült, hogy Kovács Áron András több mint 5 millió forintos kommunikációs meghbízást kapott a zuglói önkormányzattól. Ezek mellett a férfi nem más, mint a Hadházy-féle Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke, ami egy igen ellentmondásos dolog, hiszen az alapítvány papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol.

Hadházy propagandáját nemcsak Kovács Áron András tolja, hanem a felesége is, aki a 24.hu vezető újságírójaként rendszeresen címlapra teszi a képviselőről szóló cikkeket.

Hadházy Ákos csak térképről ismeri fel Zuglót

Radics Béla az üggyel kapcsolatban a csütörtöki sajtótájékoztatója során megmutatta a már említett szerződést és elmondta, hogy Hadházy arra nem veszi a fáradtságot, hogy ellátogasson saját választó körzetébe, arra viszont mindig jut ideje, hogy vidéken nem létező zebrákat kergessen.

A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz. De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején

– mondta Radics, majd bemutatott azt a dokumentumot, amely bizonyítja, hogy Zuglóban rendszerszintű korrupciós ügyek folynak. Ezután pedig megjegyezte, hogy ami másnál bűn, az Hadházyéknál munkaköri leírás.