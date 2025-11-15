RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: Egyre többen választják a ChatGPT-t a barátaik helyett

Az emberi kapcsolatok romlása mellett a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kezd el betölteni az emberek életében. A ChatGPT gyors megoldást kínál minden problémára - ráadásul nem ítélkezik.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.15. 18:00
párkapcsolat ChatGPT mesterséges intelligencia

Egy nő bevallotta, hamarabb kér tanácsot a ChatGPT-től, minthogy fenntartsa barátaival a kapcsolatot – közölte a PEOPLE. Nem támaszkodik többé barátaira.

A ChatGPT nem ítélkezik
A ChatGPT nem ítélkezik Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Mumsnet közösségi fórumon osztotta meg egy nő, hogy nem szeretne többet barátaira támaszkodni, sokkal jobb módszert talált ennél. A ChatGPT mesterséges intelligenciára támaszkodik inkább, ha bármire szüksége van.

Inkább a ChatGPT t válassza barátai helyett

Szörnyen hangzik, de ha meg akarok osztani valamit, vagy kérnék egy véleményt, inkább a páromat, az apámat vagy a ChatGPT-t kérdezem

— írta.

Majd hozzátette, hogy előtte rengeteg barátja volt, de mindenkiben csalódott. Nem szeretne többet ilyenekkel foglalkozni, ezért ad támaszt neki a mesterséges intelligencia fejlett chatbotja.

Boldog vagyok, ha mindent egyedül csinálhatok

A nő nincs egyedül. Rengeteg esetről hallani, hogy az emberi kapcsolatok romlása mellett a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kezd el betölteni az emberek életében. Volt olyan is, aki kijelentette, hogy kapcsolatban van a ChatGPT-vel és érzelmi kötődést mutat felé. Sajnos sok olyan eset is van, amikor a teljes életüket a chatbot tanácsaira alapozzák.

Szóval inkább a ChatGPT-vel beszélgetsz, mint emberekkel? Ez a társadalmunk vége

– írták a nőnek.

Voltak olyanok is, akik egyetértettek vele. Sokak szerint sokkal egyszerűbb egy olyan "társsal" kommunikálni, aki:

  • mindig meghallgat;
  • nem ítélkezik;
  • és nem szól vissza.

Ennek negatív hatásaival azonban nem számolnak és talán olyan út felé indulnak el, ahonnan nagyon nehéz visszatalálni a társas kapcsolatokhoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu