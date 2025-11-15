Döbbenetes: Egyre többen választják a ChatGPT-t a barátaik helyett
Az emberi kapcsolatok romlása mellett a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kezd el betölteni az emberek életében. A ChatGPT gyors megoldást kínál minden problémára - ráadásul nem ítélkezik.
Egy nő bevallotta, hamarabb kér tanácsot a ChatGPT-től, minthogy fenntartsa barátaival a kapcsolatot – közölte a PEOPLE. Nem támaszkodik többé barátaira.
A Mumsnet közösségi fórumon osztotta meg egy nő, hogy nem szeretne többet barátaira támaszkodni, sokkal jobb módszert talált ennél. A ChatGPT mesterséges intelligenciára támaszkodik inkább, ha bármire szüksége van.
Inkább a ChatGPT t válassza barátai helyett
Szörnyen hangzik, de ha meg akarok osztani valamit, vagy kérnék egy véleményt, inkább a páromat, az apámat vagy a ChatGPT-t kérdezem
— írta.
Majd hozzátette, hogy előtte rengeteg barátja volt, de mindenkiben csalódott. Nem szeretne többet ilyenekkel foglalkozni, ezért ad támaszt neki a mesterséges intelligencia fejlett chatbotja.
Boldog vagyok, ha mindent egyedül csinálhatok
A nő nincs egyedül. Rengeteg esetről hallani, hogy az emberi kapcsolatok romlása mellett a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kezd el betölteni az emberek életében. Volt olyan is, aki kijelentette, hogy kapcsolatban van a ChatGPT-vel és érzelmi kötődést mutat felé. Sajnos sok olyan eset is van, amikor a teljes életüket a chatbot tanácsaira alapozzák.
Szóval inkább a ChatGPT-vel beszélgetsz, mint emberekkel? Ez a társadalmunk vége
– írták a nőnek.
Voltak olyanok is, akik egyetértettek vele. Sokak szerint sokkal egyszerűbb egy olyan "társsal" kommunikálni, aki:
- mindig meghallgat;
- nem ítélkezik;
- és nem szól vissza.
Ennek negatív hatásaival azonban nem számolnak és talán olyan út felé indulnak el, ahonnan nagyon nehéz visszatalálni a társas kapcsolatokhoz.
