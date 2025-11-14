RETRO RÁDIÓ

Hármas karambol történt az Illatos úton, hatalmas a káosz

Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.14. 17:20
IX. kerület baleset ütközés Ferencváros karambol

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásba hajtott három személykocsi Budapest kilencedik kerületében.

Az Illatos úton, a Küső Mester utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj háromból két autót áramtalanított. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

 

