Hármas karambol történt az Illatos úton, hatalmas a káosz

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásba hajtott három személykocsi Budapest kilencedik kerületében.

Az Illatos úton, a Küső Mester utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj háromból két autót áramtalanított. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.