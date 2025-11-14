Hármas karambol történt az Illatos úton, hatalmas a káosz
Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásba hajtott három személykocsi Budapest kilencedik kerületében.
Az Illatos úton, a Küső Mester utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj háromból két autót áramtalanított. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
