Elesett az M5-ös Budapest felé: 8 ember érintett a szörnyű balesetben

Egymásba hajtott négy személygépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán - tudta meg az MTI. A főváros felé vezető oldalon a 23-as kilométernél történt balesetben összesen nyolc ember érintett, a helyszínre mentő érkezett. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Fotó: Kathy / unsplash.com – Képünk illusztráció

Forgalomkorlátozás az autópályán

Az M5-ös autópálya érintett szakaszán - az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalára kihajtó csomóponti ágon - forgalomkorlátozásra, illetve 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani.