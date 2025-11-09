Megtörtént a legrosszabb: Így találták meg a sokáig keresett Lászlót

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a 31 éves L. Lászlónak október 20-án nyoma veszett Szombathelyen. A mai napig nagy erőkkel keresték a fiatal férfit, azonban keresése november 9-éig sikertelen volt. László eltűnése előtt koccanásos balesetet okozott Szombathelyen a Puskás Tivadar utcában. Itt látták utoljára.

Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A vaol.hu információi szerint László a baleset helyszínét otthagyta, és egy lezárt gyárterületre ment, ahova a kapun bemászva jutott el. Ezen a területen több jármű is üresen parkolt, sőt, egy forgalomból kivont autóbusz is itt helyezkedett el.

László pont e mögé, a forgalomból kivont autóbusz mögé bújt el, hogy önként vessen véget életének.

A holttestre a busz tulajdonosa talált rá, aki azonnal jelentette a rendőrségnek.

Az eldugott rész, ahol megtalálták Lászlót az utcáról nem látszik, éppen ezért nem láthatták meg a keresőcsapatok sem.