Megtörtént a legrosszabb: Így találták meg a sokáig keresett Lászlót

Vasárnap délelőtt megtalálták Lászlót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 14:38
Módosítva: 2025.11.09. 14:41
Szombathely L Lászlónak eltűnt

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a 31 éves L. Lászlónak október 20-án nyoma veszett Szombathelyen. A mai napig nagy erőkkel keresték a fiatal férfit, azonban keresése november 9-éig sikertelen volt. László eltűnése előtt koccanásos balesetet okozott Szombathelyen a Puskás Tivadar utcában. Itt látták utoljára.

Fotó:  unsplash.com (illusztráció)

A vaol.hu információi szerint László a baleset helyszínét otthagyta, és egy lezárt gyárterületre ment, ahova a kapun bemászva jutott el. Ezen a területen több jármű is üresen parkolt, sőt, egy forgalomból kivont autóbusz is itt helyezkedett el.

László pont e mögé, a forgalomból kivont autóbusz mögé bújt el, hogy önként vessen véget életének.

A holttestre a busz tulajdonosa talált rá, aki azonnal jelentette a rendőrségnek.

Az eldugott rész, ahol megtalálták Lászlót az utcáról nem látszik, éppen ezért nem láthatták meg a keresőcsapatok sem.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

