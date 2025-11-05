„Laci, gyere haza!” – a családja nem adja fel, hetek óta keresik Lászlót
A szerettei kétségbeesetten várják haza Lászlót, aki soha nem tűnt el korábban. A családja és az önkéntesek minden erejükkel azon vannak, hogy megtalálják, ám a férfit október óta hiába keresi a családja és a rendőrség is.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy október 20-án nyoma veszett egy 31 éves szombathelyi férfinak. László megtalálásának érdekében azóta is hatalmas erőkkel folyik a keresés, főként a családja szervezésében. Önkéntesekkel szervezetten kutatják át a környéket. S bár Lászlóról már több mint két hete nem tudni semmit, a szerettei nem adják fel: nap mint nap új helyszíneket járnak be, és újabban egy megható üzenetben kérték meg őt, hogy térjen haza.
Még mindig zajlik a keresés: napról napra bővül a bejárt terület
Lászlót utoljára október 20-án este látták Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában. Azóta a családja és velük együtt számos önkéntes is minden követ megmozgat, hogy előkerüljön. A kereséseket főként László nővére, Edina szervezi, aki egy közösségi oldalt is létrehozott annak koordinálására. Itt folyamatosan beszámol a fejleményekről, és köszönetet mond mindenkinek, aki akár egy megosztással, akár egy plakát kihelyezésével is, de segít.
A legutóbbi bejegyzésük szerint kedden (nov. 4) is célzott keresés zajlott, több városi és külterületi helyszínen:
átvizsgálták a Perint patak medrét, a Vépi Gépész Iskola környékét, a tavat, valamint a környékbeli garázsokat, raktárakat és erdős területeket is.
Emellett éjszakai bejárást tartottak László utolsó ismert tartózkodási helyén, hogy rekonstruálják a környék forgalmát és fényviszonyait az eltűnés időpontjában.
A keresésben segíthetnek a magánkamerák is
A család most a lakosság segítségét kéri, különösen azoktól, akiknek Szombathelyen, a Puskás Tivadar utca környékén van biztonsági kamerájuk. Felhívásuk szerint a 2025. október 20. 23 óta és október 21. 01 óra közötti időszak felvételei kulcsfontosságúak lehetnek.
Edina arra kéri az embereket, hogy nézzék át a kameráikat, és ha Lászlóra vagy bármilyen gyanús mozgásra utaló részletet találnak, ne töröljék a felvételeket, hanem jelezzék a rendőrségnek,, és privát üzenetben neki is küldjenek képkivágást.
Mindeközben a Nyírségben is plakátolnak, külföldön is keresik Lászlót
A keresést már nemcsak Vas vármegyében, hanem László szülőföldjén, a Nyírségben is folytatják. Testvérétől ugyanis megtudtuk, hogy László 2002-ben költözött az édesanyjával Szombathelyre, ám édesapja és apai rokonai a mai napig Nyírbátorban élnek, ahol most szintén plakátokkal próbálnak a nyomára bukkanni. Pletykák szerint nem zárják ki azt sem, hogy László talán errefelé indult azon a végzetes éjszakán. Mindenesetre a családtagok ott is felkeresik a kórházakat és intézményeket, hogy minden lehetséges nyomot felkutassanak.
Összességében tehát elmondható, hogy a közösségi összefogás rendkívüli: önkéntesek már Ausztriában is keresik Lászlót, és egy külföldi hírportál segítségével a keresés híre immár Németországba és Svájcba is eljutott.
Mi történt azon az estén?
Korábban már beszámoltunk arról, hogy László az eltűnése estéjén egy kisebb koccanásos balesetet okozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcában. A helyszínre kiérkező rendőrök intézkedtek is vele szemben, elvették a jogosítványát, majd elengedték. A férfi ezután telefonon beszélt a párjával, Dórival, akinek elmondta, hogy kétségbe van esve. Ez volt az utolsó beszélgetésük.
Sírva mondta, hogy elvesztette a jogosítványát, és nem tudja, mihez kezdjen
– mesélte a Metropolnak a testvére, Edina, aki azóta próbál erős maradni, de ez nem könnyű a számára. Nemrég visszakapta az összetört autót, amelyben minden az eltűnt testvérére emlékeztette. Edina szerint László egy érzékeny, jólelkű ember, aki senkire nem veszélyes. Ha valaki meglátja őt, arra kérik: ne engedje el, szólítsa meg, és értesítse a rendőrséget.
Ha bárki látta Lászlót, vagy információval rendelkezik a hollétéről, azonnal jelezze a rendőrségen (112) vagy a Vasvári Rendőrkapitányságon: +36 (94) 370-119, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Laci keresésére létrejött Facebook-csoporton keresztül.
A Vaol videójában üzent a testvérének Edina, aki szerint az egész család, mindhárom testvér részt vesz a kutatásban, mindenki beleteszi az időt, energiát.
