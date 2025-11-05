RETRO RÁDIÓ

„Laci, gyere haza!” – a családja nem adja fel, hetek óta keresik Lászlót

A szerettei kétségbeesetten várják haza Lászlót, aki soha nem tűnt el korábban. A családja és az önkéntesek minden erejükkel azon vannak, hogy megtalálják, ám a férfit október óta hiába keresi a családja és a rendőrség is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 13:15
Módosítva: 2025.11.05. 13:19
Lukóczki László Szombathely segítség rendőrség keresés

Korábban már beszámoltunk arról, hogy október 20-án nyoma veszett egy 31 éves szombathelyi férfinak. László megtalálásának érdekében azóta is hatalmas erőkkel folyik a keresés, főként a családja szervezésében. Önkéntesekkel szervezetten kutatják át a környéket. S bár Lászlóról már több mint két hete nem tudni semmit, a szerettei nem adják fel: nap mint nap új helyszíneket járnak be, és újabban egy megható üzenetben kérték meg őt, hogy térjen haza. 

Lukóczki László és testvére egy képen
László testvére szerint ő egy érzékeny, jólelkű ember, aki senkire nem veszélyes. Fotó: Facebook

Még mindig zajlik a keresés: napról napra bővül a bejárt terület 

Lászlót utoljára október 20-án este látták Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában. Azóta a családja és velük együtt számos önkéntes is minden követ megmozgat, hogy előkerüljönA kereséseket főként László nővére, Edina szervezi, aki egy közösségi oldalt is létrehozott annak koordinálására. Itt folyamatosan beszámol a fejleményekről, és köszönetet mond mindenkinek, aki akár egy megosztással, akár egy plakát kihelyezésével is, de segít. 

A legutóbbi bejegyzésük szerint kedden (nov. 4) is célzott keresés zajlott, több városi és külterületi helyszínen:  

átvizsgálták a Perint patak medrét, a Vépi Gépész Iskola környékét, a tavat, valamint a környékbeli garázsokat, raktárakat és erdős területeket is. 

Emellett éjszakai bejárást tartottak László utolsó ismert tartózkodási helyén, hogy rekonstruálják a környék forgalmát és fényviszonyait az eltűnés időpontjában. 

A testvérek között gyerekkoruk óta erős a kötelék  Fotó: Facebook

A keresésben segíthetnek a magánkamerák is 

A család most a lakosság segítségét kéri, különösen azoktól, akiknek Szombathelyen, a Puskás Tivadar utca környékén van biztonsági kamerájuk. Felhívásuk szerint a 2025. október 20. 23 óta és október 21. 01 óra közötti időszak felvételei kulcsfontosságúak lehetnek. 

Edina arra kéri az embereket, hogy nézzék át a kameráikat, és ha Lászlóra vagy bármilyen gyanús mozgásra utaló részletet találnak, ne töröljék a felvételeket, hanem jelezzék a rendőrségnek,, és privát üzenetben neki is küldjenek képkivágást.

Mindeközben a Nyírségben is plakátolnak, külföldön is keresik Lászlót

A keresést már nemcsak Vas vármegyében, hanem László szülőföldjén, a Nyírségben is folytatják. Testvérétől ugyanis megtudtuk, hogy László 2002-ben költözött az édesanyjával Szombathelyre, ám édesapja és apai rokonai a mai napig Nyírbátorban élnek, ahol most szintén plakátokkal próbálnak a nyomára bukkanni. Pletykák szerint nem zárják ki azt sem, hogy László talán errefelé indult azon a végzetes éjszakán. Mindenesetre a családtagok ott is felkeresik a kórházakat és intézményeket, hogy minden lehetséges nyomot felkutassanak. 

Összességében tehát elmondható, hogy a közösségi összefogás rendkívüli: önkéntesek már Ausztriában is keresik Lászlót, és egy külföldi hírportál segítségével a keresés híre immár Németországba és Svájcba is eljutott. 

Mi történt azon az estén? 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy László az eltűnése estéjén egy kisebb koccanásos balesetet okozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcában. A helyszínre kiérkező rendőrök intézkedtek is vele szemben, elvették a jogosítványát, majd elengedték. A férfi ezután telefonon beszélt a párjával, Dórival, akinek elmondta, hogy kétségbe van esve. Ez volt az utolsó beszélgetésük. 

Sírva mondta, hogy elvesztette a jogosítványát, és nem tudja, mihez kezdjen

 – mesélte a Metropolnak a testvére, Edina, aki azóta próbál erős maradni, de ez nem könnyű a számára. Nemrég visszakapta az összetört autót, amelyben minden az eltűnt testvérére emlékeztette. Edina szerint László egy érzékeny, jólelkű ember, aki senkire nem veszélyes. Ha valaki meglátja őt, arra kérik: ne engedje el, szólítsa meg, és értesítse a rendőrséget. 

Ha bárki látta Lászlót, vagy információval rendelkezik a hollétéről, azonnal jelezze a rendőrségen (112) vagy a Vasvári Rendőrkapitányságon: +36 (94) 370-119, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Laci keresésére létrejött Facebook-csoporton keresztül.

A Vaol videójában üzent a testvérének Edina, aki szerint az egész család, mindhárom testvér részt vesz a kutatásban, mindenki beleteszi az időt, energiát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu