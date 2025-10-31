Utoljára még bevásárolt, aztán eltűnt: Zoltánnak üzent az aggódó felesége

Nincs olyan pillanat, hogy ne gondolna imádott férjére Sebők Jusztina. A székesfehérvári feleség pokoli időszakot él meg a négy gyermekével, hiszen október 28-a, kedd óta nem találják sehol a férjét. Sebők Zoltánért rengetegen mozdultak meg, hogy előkerítsék. Az eltűnt apa még utoljára bevásárolt, aztán többé nem ment haza. Felesége megható szavakkal üzent a hitvesének a Metropolon keresztül.

Az eltűnt Sebők Zoltánt nagy erőkkel keresi a rendőrség / Képünk illusztráció: Unsplash

Hazavárják az eltűnt családapát

Jusztina a legkisebb lányával hosszú hétvégére utazott el Szegedre. Utoljára múlt vasárnap váltott néhány szót a férjével telefonon, de akkor nem tűnt fel neki, hogy baj lenne. Október 28-án, kedd délután értek haza Székesfehérvárra. Az asszony a lakásba érve szembesült vele, hogy Zoltán kabátja a fogason, az iratai és a bankkártyája is otthon, a hűtőben a frissen vásárolt áru – de a férje sehol.

„Dél körül bevásárolt a kutyájának több napi csontot, amit berakott a hűtőbe. Tudatosan mindent itthon hagyott. Kutyasétáltatós, lengébb öltözékben ment el, nincs senkije rajtunk kívül, testvérével nem tartja a kapcsolatot, nincs kihez mennie… Most már több napja van kint a hidegben, pénz, semmi nincs nála!” – mondta aggódó hangon a Metropolnak Jusztina.

Az 51 éves férfit dolgos, kedves embernek ismeri mindenki, akinek megvolt a maga rutinja, amihez tartotta magát: reggel elvitte a kutyát sétálni egy órára, utána megreggelizett, olvasta a híreket, később könyvet olvasott. Jusztina szerint a rejtélyes eltűnése előtti hétvégén is ezt tehette, ám valami mégis más volt. Az utóbbi időben Zoltán nehéz időszakot élt meg és különösen viselkedett.

Az utóbbi hetekben sokszor merengett az ablak előtt, nézett kifelé. Kérdeztem tőle, hogy mi a baj, de nem mondott el semmit. Sosem fogadott el segítséget sem… Másfél éve munkanélküli, idegesítette, hogy nincs állása, hiába van felsőfokú végzettsége és angol nyelvvizsgája, 51 évesen nem kapkodnak érte. A gyerekei pedig felnőnek, a négy gyerekünkből három már kirepült a családi fészekből, a legkisebb is idővel elköltözik. Ezeket nehezen viselte, lelkileg nehéz volt neki

– számolt be az asszony.