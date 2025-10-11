RETRO RÁDIÓ

Láttad őket? Eltűnt egy tizenéves testvérpár a XI. kerületből

A 11 éves fiút és 13 éves lányt nagy erőkkel keresi a rendőrség. Ezúttal a lakosság segítségében is bíznak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 06:20
Módosítva: 2025.10.11. 06:48
rendőrség eltűnt Budapest

A rendőrség információi szerint eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből, közölték péntek délután. P. József (11 éves) és P. Erzsébet Katalin (13 éves) mindketten a XI. kerületben laknak, ahonnan ismeretlen helyre távoztak a rendőrség információi szerint.

Az eltűnt testvéreket nagy erőkkel keresi a rendőrség.
Az eltűnt testvéreket nagy erőkkel keresi a rendőrség. Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

A rendőrök jelenleg is keresik őket, de most a lakosságot is szeretnék bevonni, hátha valaki látta őket Budapest utcáin kóborolni. P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

A rendőrség fotókat is közölt róluk, amelyeket IDE kattintva tudsz megnézni.

Ha esetleg láttad őket, a rendőrség kéri, hogy haladéktalanul értesítsd a hatóságokat az alábbi telefonszámok egyikén:

06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu