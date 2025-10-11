Láttad őket? Eltűnt egy tizenéves testvérpár a XI. kerületből

A rendőrség információi szerint eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből, közölték péntek délután. P. József (11 éves) és P. Erzsébet Katalin (13 éves) mindketten a XI. kerületben laknak, ahonnan ismeretlen helyre távoztak a rendőrség információi szerint.

Az eltűnt testvéreket nagy erőkkel keresi a rendőrség. Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A rendőrök jelenleg is keresik őket, de most a lakosságot is szeretnék bevonni, hátha valaki látta őket Budapest utcáin kóborolni. P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

A rendőrség fotókat is közölt róluk, amelyeket IDE kattintva tudsz megnézni.

Ha esetleg láttad őket, a rendőrség kéri, hogy haladéktalanul értesítsd a hatóságokat az alábbi telefonszámok egyikén: