Rohant a mentő: brutális karambol a IX. kerületben

A Soroksári úton forgalmi akadály van.
Ráfutásos balesetet szenvedett két személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Soroksári úton - írja a katasztrófavédelem. A Kén utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A Soroksári út érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.