Rohant a mentő: brutális karambol a IX. kerületben

Ráfutásos balesetet szenvedett két személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Soroksári úton - írja a katasztrófavédelem. A Kén utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A Soroksári út érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.