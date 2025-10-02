RETRO RÁDIÓ

Otthon Start: lakásvásárlásnál fontos az állapotfelmérés, értékbecslés!

Sok buktatója lehet egy ingatlanvásárlásnak, amik ellen az ügyvédek sem feltétlenül védenek meg. A legbiztosabbak akkor lehetünk abban, mit készülünk megvenni, ha előzetes állapotfelmérést, értékbecslést kérünk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 09:30
Otthon Start Program értékbecslés ingatlan

Napi ezer Otthon Start hitel kérelmet adnak be a bankoknál a program indulása óta, vagyis rengetegen szeretnének ingatlant vásárolni a közeljövőben. Nekik szolgálhat tanulságul a következő történet az állapotfelmérés fontosságáról, illetve a hiányából fakadó kockázatokról! Ezen kívül azt is eláruljuk, miért hasznos az előzetes értékbecslés.

Fontos az állapotfelmérés
Fontos az előzetes állapotfelmérés és az értékbecslés ingatlanvásárláskor. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Több buktatója lehet az ingatlanvásárlásnak

Maga az Otthon Start hitel igénylése viszonylag egyszerű: ha megfelelünk a követelményeknek (életkor, TB-jogviszony, hitelképesség, 50%-nál kisebb korábbi tulajdonjog) és megkötöttük az adásvételi szerződést, a bank napok alatt folyósítja a kinézett ingatlan megvásárlásához szükséges hitelt. Komolyabb problémák ezt megelőzően és ezt követően adódhatnak. Kiderülhet például, hogy a kinézett ingatlan nem ér annyit a bank szerint, amennyiért kínálják, a különbözetet pedig ilyenkor saját zsebből kell fizetni. A vásárlást követően rosszabb esetben arra is fény derülhet, hogy az ingatlan papíron nem is létezik! Ingatlanvásárláskor ezért is tartják fontosnak a szakértők az előzetes értékbecslést és az állapotfelmérést.

Ezért fontos az előzetes állapotfelmérés

Az ingatlan.com-on olvasható tanulságos történet szerint egy vevő új építésűként megvásárolt ingatlanáról utólag derült csak ki, hogy valójában nem is új építésű (tehát túlárazott), sőt papíron nem is létezik, ami miatt a vevő költségén lehet, teljesen le is kell bontani.

Hogyan történhetett ez meg?

A szakértő szerint úgy, hogy a vevő az adásvétel során nem kért előzetesen állapotfelmérést (csak utólag), nem kapott építési tervet, építési és használatbavételi engedélyt sem, készpénzben történt a vásárlás, így a bank sem ellenőrizte az ingatlan hátterét, illetve az adásvétel során a vevő és a vevő ügyvédje is elmulasztotta a térképmásolatot és a nyilvános adatbázisokat megnézni. Ezenkívül az ügyvéd elfelejtette a szerződésben részletezni a szerződés tárgyát (műszaki állapot, fal anyaga, felújítás-átalakítás-bővítés mértéke).

Mit tehet ilyen esetben egy vevő?

Amiatt, hogy nem azt kapta, amiért fizetett, kifogással élhet az eladóval szemben a vásárlástól számított 5 évig (kellékszavatosság), amihez fel kell vennie a kapcsolatot egy építési jogban jártas ügyvéddel, és az ő a segítségével kezdetét veheti a hosszan tartó pereskedés. Az ilyen esetek, amik sajnos nem annyira ritkák, előzetes állapotfelméréssel, értékbecsléssel megelőzhetők.

Miért fontos még az előzetes értékbecslés?

Az Otthon Start hitelt folyósító bank is végez majd egy értékbecslést a hitelezni kívánt ingatlanon, amit a vevőnek kell majd kifizetnie, de ezt megelőzően egy előzetes értékbecslést is érdemes elvégeztetni. Hogy miért? Mert

  • így pontosan tudni fogjuk, mennyi hitelt kaphatunk majd az ingatlanra, ami miatt nem kell váratlanul több millió forint önerőt előteremteni (piaci érték és forgalmi érték közti különbözet),
  • megelőzhetjük azt a helyzetet, hogy a hiteligénylést elutasítja a bank az értékbecslés után, ami miatt elveszíthetjük a már kifizetett foglalót (ezt több millió forint is lehet),
  • ha az előzetes értékbecslés pozitív, a bank sok esetben (bizonyos időkorláton belül) elfogadja azt a végleges hitelkérelem benyújtásakor, ami felgyorsíthatja a teljes folyamatot.

 

