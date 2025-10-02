Otthon Start: lakásvásárlásnál fontos az állapotfelmérés, értékbecslés!

Napi ezer Otthon Start hitel kérelmet adnak be a bankoknál a program indulása óta, vagyis rengetegen szeretnének ingatlant vásárolni a közeljövőben. Nekik szolgálhat tanulságul a következő történet az állapotfelmérés fontosságáról, illetve a hiányából fakadó kockázatokról! Ezen kívül azt is eláruljuk, miért hasznos az előzetes értékbecslés.

Fontos az előzetes állapotfelmérés és az értékbecslés ingatlanvásárláskor. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Több buktatója lehet az ingatlanvásárlásnak

Maga az Otthon Start hitel igénylése viszonylag egyszerű: ha megfelelünk a követelményeknek (életkor, TB-jogviszony, hitelképesség, 50%-nál kisebb korábbi tulajdonjog) és megkötöttük az adásvételi szerződést, a bank napok alatt folyósítja a kinézett ingatlan megvásárlásához szükséges hitelt. Komolyabb problémák ezt megelőzően és ezt követően adódhatnak. Kiderülhet például, hogy a kinézett ingatlan nem ér annyit a bank szerint, amennyiért kínálják, a különbözetet pedig ilyenkor saját zsebből kell fizetni. A vásárlást követően rosszabb esetben arra is fény derülhet, hogy az ingatlan papíron nem is létezik! Ingatlanvásárláskor ezért is tartják fontosnak a szakértők az előzetes értékbecslést és az állapotfelmérést.

Ezért fontos az előzetes állapotfelmérés

Az ingatlan.com-on olvasható tanulságos történet szerint egy vevő új építésűként megvásárolt ingatlanáról utólag derült csak ki, hogy valójában nem is új építésű (tehát túlárazott), sőt papíron nem is létezik, ami miatt a vevő költségén lehet, teljesen le is kell bontani.

Hogyan történhetett ez meg?

A szakértő szerint úgy, hogy a vevő az adásvétel során nem kért előzetesen állapotfelmérést (csak utólag), nem kapott építési tervet, építési és használatbavételi engedélyt sem, készpénzben történt a vásárlás, így a bank sem ellenőrizte az ingatlan hátterét, illetve az adásvétel során a vevő és a vevő ügyvédje is elmulasztotta a térképmásolatot és a nyilvános adatbázisokat megnézni. Ezenkívül az ügyvéd elfelejtette a szerződésben részletezni a szerződés tárgyát (műszaki állapot, fal anyaga, felújítás-átalakítás-bővítés mértéke).

Mit tehet ilyen esetben egy vevő?

Amiatt, hogy nem azt kapta, amiért fizetett, kifogással élhet az eladóval szemben a vásárlástól számított 5 évig (kellékszavatosság), amihez fel kell vennie a kapcsolatot egy építési jogban jártas ügyvéddel, és az ő a segítségével kezdetét veheti a hosszan tartó pereskedés. Az ilyen esetek, amik sajnos nem annyira ritkák, előzetes állapotfelméréssel, értékbecsléssel megelőzhetők.