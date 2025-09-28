Otthon Start: albérlet vagy saját lakás? A hitelt igénylők eldöntötték a kérdést

Három hét alatt mintegy 15 ezer igényelték, és naponta ezer körüli új Otthon Start hitelkérelem kérelem érkezik a bankokhoz - ismertette a friss adatokat Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. A Világgazdaság értesülése szerint augusztusról szeptemberre körülbelül 31 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, és szeptember első három hetében több mint 26 ezer friss hirdetés jelent meg az ingatlanpiaci portálokon. Budapesten ennél is nagyobb volt a bővülés, a megyei jogú városokban szintén jelentős élénkülést mértek.

Otthon Start: albérlet vagy saját lakás? A hiteligénylő eldöntötték a kérdést - Fotó: A_stockphoto

Otthon Start - Az olcsó hitel a legnagyobb vonzerő

Mint ismert, az államilag támogatott konstrukcióval akár 50 millió forintos lakáshitelt is fel lehet venni 25 éves futamidővel, fix 3 százalékos kamattal. Ez nemcsak a piaci lakáshitelek átlagos, mintegy 385 ezer forintos törlesztőrészleténél kedvezőbb, hanem sok budapesti albérletnél is olcsóbb alternatívát kínál. A KSH adatai szerint a fővárosban átlagosan 260-300 ezer forintot is elkérnek egy albérletért, míg az Otthon Start program keretében egy 50 millió forintos lakáshitel havi törlesztőrészlete mindössze 237 ezer forint lenne. Az igénylők így nagyjából egyhavi albérleti díj összegéért saját ingatlanhoz juthatnak hozzá.

Hosszú távon az Otthon Start programnál négyszer drágább az albérlet

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai szakértője szerint óriási szakadék tátong a saját lakás vásárlása és a bérlés költségei között hosszú távon. Számításai alapján egy fiatal, aki az Otthon Start program segítségével vesz lakást, 50 év alatt nagyjából 77 millió forintot költ a lakhatására, míg albérletben ugyanennyi ideig 291 millió forintot fizetne ki. A közgazdász szerint négyszer drágább albérletet fizetni, mint a fix 3 százalékos kamatot kínáló programban a saját lakás törlesztőrészletét átutalni. A gazdaságpolitikai szakértő kiemelte, hogy mindez jól mutatja, hogy a saját ingatlan nemcsak biztonságot, hanem hatalmas pénzügyi előnyt is jelenthet a fiatal generációnak.