Kormányinfó: fontos bejelentések történtek

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter többek közt a szerdai kormányülés döntéseit ismertette. A Kormányinfót élőben közvetítette Magyarország Kormánya a Facebookon.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kományinfón az Otthon Start programról, a nemzeti konzultációról és a szerdai kormányülés döntéseiről beszélt.
A Kormányinfón elsőként az Otthon Start program volt a téma. Elhangzott: 15 ezer körül van azoknak a száma, akik 3 hét alatt igényelték a hitelt – mondta Gulyás Gergely miniszter. Kiderült, az ingatlanpiac nemcsak a vevői, de eladói oldalon is felpezsdült: augusztushoz képest 31 százalékkal több ingatlant hirdettek meg az ingatlantulajdonosok szeptemberben.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a kabinet a szerdai kormányülésen áttekintette a családpolitikai intézkedéseket is. Hangsúlyozta:
Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be a családpolitikában: nem segély, hanem munkaalapú rendszer jött létre.
Nyomatékosította: a többkulcsos adórendszer helyett egykulcsos adórendszer jött létre, 2026-ra 4800 milliárd forint jut családtámogatásra. Kiemelte továbbá, hogy ma négyszer több településen érhető el bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Egymillió szülő részesül családi adókedvezményben. 350 ezer család kapott állami támogatást a különféle otthonteremtési programok révén az elmúlt években.
Gulyás Gergely a nemzeti konzultáció kapcsán újabb kérdést ismertetett: Magyarország az olcsó orosz energia helyett más forrásokból szerezzen-e be gázt, de az utóbbi esetben nőnének a családok költségei.
Az IMF szerint az orosz energiahordozókról történő leválás Magyarország esetében komoly fenyegetést jelentene, ráadásul az energiabiztonság is komolyan sérülne.
A teljes leválás akár a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, így mintegy 10 milliárd dollárba kerülne az
– ismertette Gulyás Gergely. Hozzátette: a rezsicsökkentés megőrzése miatt fontos az orosz energiahordozók megtartása, ezt Orbán Viktor Donald Trumppal is közölte.
A kormány döntött a hathavi fegyverpénz kifizetéséről
– jelentette be Gulyás Gergely, kiemelve, hogy ezt a pluszt a határvadászok is megkapják 2026 februárjában.
A Szőlő utcai üggyel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, egy büntetőügyről van szó, ami egy példátlan rágalmazási üggyel is párosul. Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény, gyanúsított nincs.
Az ügyhöz kapcsolódóan egy szervezett akció zajlik, még külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani
– emelte ki Gulyás Gergely, nyomatékosítva, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a pedofil-bűncselekményekkel kapcsolatban.
A kormány által elrendelt teljes ellenőrzésnek köszönhető, hogy ez az ügy is napvilágra került.
A mentelmi jog nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál – mondta Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis szélsőbaloldali terrorista ügyéről. Magyarnak Brüsszel kegye miatt nem kell felelnie egy lopási ügyben. Nyilvánvaló, hogy szabad döntéshozatalra nincs lehetősége Magyarnak.
Az Európai Bizottság Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos döntését úgy értékelte, hogy a kormány álláspontja szerint
a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.
Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság
– jelentette ki Gulyás Gergely.
