Kormányinfó: fontos bejelentések történtek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kományinfón az Otthon Start programról, a nemzeti konzultációról és a szerdai kormányülés döntéseiről beszélt.

Kormányinfó: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely többek közt a szerdai kormányülés döntéseit ismertette (Fotó: Máthé Zoltán)

A Kormányinfón elsőként az Otthon Start program volt a téma. Elhangzott: 15 ezer körül van azoknak a száma, akik 3 hét alatt igényelték a hitelt – mondta Gulyás Gergely miniszter. Kiderült, az ingatlanpiac nemcsak a vevői, de eladói oldalon is felpezsdült: augusztushoz képest 31 százalékkal több ingatlant hirdettek meg az ingatlantulajdonosok szeptemberben.

Családpolitika és nemzeti konzultáció

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kabinet a szerdai kormányülésen áttekintette a családpolitikai intézkedéseket is. Hangsúlyozta:

Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be a családpolitikában: nem segély, hanem munkaalapú rendszer jött létre.

Nyomatékosította: a többkulcsos adórendszer helyett egykulcsos adórendszer jött létre, 2026-ra 4800 milliárd forint jut családtámogatásra. Kiemelte továbbá, hogy ma négyszer több településen érhető el bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Egymillió szülő részesül családi adókedvezményben. 350 ezer család kapott állami támogatást a különféle otthonteremtési programok révén az elmúlt években.

Gulyás Gergely a nemzeti konzultáció kapcsán újabb kérdést ismertetett: Magyarország az olcsó orosz energia helyett más forrásokból szerezzen-e be gázt, de az utóbbi esetben nőnének a családok költségei.

Az IMF szerint az orosz energiahordozókról történő leválás Magyarország esetében komoly fenyegetést jelentene, ráadásul az energiabiztonság is komolyan sérülne.

A teljes leválás akár a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, így mintegy 10 milliárd dollárba kerülne az

– ismertette Gulyás Gergely. Hozzátette: a rezsicsökkentés megőrzése miatt fontos az orosz energiahordozók megtartása, ezt Orbán Viktor Donald Trumppal is közölte.

Döntés a fegyverpénzről

A kormány döntött a hathavi fegyverpénz kifizetéséről

– jelentette be Gulyás Gergely, kiemelve, hogy ezt a pluszt a határvadászok is megkapják 2026 februárjában.