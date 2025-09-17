Kormányinfó: Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné

Már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is szerdán tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről. A legfontosabb kérdések a Kormányinfón a nyugdíjemelés, az adórendszerről szóló Nemzeti Konzultáció és az Otthon Start Program voltak. Íme az újdonságok:

Gulyás Gergely ismertette a legfontosabb döntéseket. / Fotó: Polyák Attila

Nemzeti konzultáció az adórendszerről

Gulyás Gergely megismételte: a kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, ez ugyanis fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett: az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meglehet tenni, nem megengedhető, ezért is fontos ez a konzultáció.

A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva azt mondta, ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.

Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos

A kormány döntött a novemberi nyugdíjkiegészítésről

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a kormányülésen döntés született a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Elmondta: a nyugdíjinfláció mértéke az 4,8 százalék, ebből következik, hogy 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy az idei évben

átlagosan 51,155 forintot kell kifizetni a nyugdíjasoknak.

A kifizetendő összeg nagy részét novemberi nyugdíjjal postázzák, míg a maradék a decemberi nyugdíjkifizetéskor fog megérkezni. Hozzátette: 112 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben.

Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt

Az Otthon Start Programmal kapcsolatban a miniszter közölte, hogy két hét után már 10 ezer hiteligénylés van a bankok előtt. Szerinte minden településtípuson nagy az érdeklődés, majd hozzátette: még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg még idén.

