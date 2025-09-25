A Szőlő utcai rágalmazó pontosan tudta, mit csinál!

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint egyértelmű a külföldi beavatkozás, akárhogy igyekszik tagadni.

„Káncz Csaba lebukott, és most a hülyét játssza. Azt kérdi, honnan kellett volna tudnia, hogy a brit titkosszolgálat fedőcégétől kapja a pénzét?” – hívta fel a figyelmet Lánczi Tamás a közösségi oldalán. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke rámutatott: a magyar kormánytagokról dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról ugyanis kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„Káncz korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívtuk a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon” – hangsúlyozta Lánczi Tamás. Majd rámutatott:

Káncz Csaba mára a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztőjévé vált.

„Olyan platformokon publikál, ahol a geopolitikai helyzeteket tendenciózusan torzító, a magyar kormányt következetesen lejárató értelmezések kapnak teret. Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert.

A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Majd rámutatott: Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják.

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

„A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie. Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja a Harcosok órája extrában az államellenes szervezkedéssé terebélyesedett Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán.