Sunyiban készülnek az újabb adóemelések tervei.
Újabb részleteket közöl a Mandiner a Tisza Párt "sunyiban" készülő adóterveiről. Nemcsak a munkavállalókat az szja-val, a vállalkozásokat a társasági adóval, de a sportot, a kultúrát és az egyházakat is megadóztatná Magyar Péter – írja a Ripost.
Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági "agytrösztjének", Kármán Andrásnak szeptember 8-i, zárt körben tartott előadásáról. Mint arról a Mandiner hétfőn beszámolt: a Tisza Párt újdonsült arca a Corvinus Egyetemen mutatta be, szerinte mi minden rossz a magyar gazdaságban, mindössze egyetlen nappal azután, hogy debütált a párt kötcsei rendezvényén. Szerinte túl sok pénzt áldoz az állam a vállalkozások támogatására, de emellett még a sport, az egyházak és a kultúra támogatását is nehezményezte.
Nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg tehát Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. Kármán András előadásában arról is értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Szerintük Magyarország túl sokat áldoz olyan területekre is, mint a sport, a vallás, a kultúra és a szabadidő!
GDP-arányosan ugyanis hazánk ezekre 2,6 százaléknyi forrást költ, míg például Svédország 1,4-et, Lengyelország 1,3-at, az ezek szerint követendő példa Bulgária pedig mindössze 0,8 százalékot.
Hogy mennyi pénzt vonna el a Tisza ezekről a területekről egy kormányváltás esetén, az nem derült ki a tiszás előadásból, de mindenképp több száz milliárd forintról lehet szó, amelyekkel azt a gigantikus költségvetési lyukat tervezhetik befoltozni, amelyet a bankokra és a multikra kivetett adók eltörlésével ütnének a büdzsén. Vagyis azért vonnának el pénzt másoktól, hogy megmentsék a bankokat a különadóktól!
A Tisza tehát a kiszivárgott dokumentumok szerint hatalomra kerülése esetén mihamarabb kivezetné a szektorális különadókat, például a bankadót, a kereskedelmi adókat és Brüsszel kérésére eltörölné a rezsicsökkentést is. Az így kieső pénzeket pedig valahonnan kompenzálni kell. Érdekesség, hogy Kármán néhány héttel ezelőtt még az egyik legnagyobb magyarországi bank alkalmazottja volt.
Korábban már meghirdették a társasági adó emelését, illetve az egykulcsos szja felrúgását és a progresszív adózás újbóli bevezetését is. Ezek szerint évi
De felülvizsgálnák a családi adókedvezmények intézményét is. Ezzel több ezer milliárd forintot vennének ki a magyar családok zsebéből csak azért, hogy megfeleljenek az Európai Bizottság kéréseinek és olyan gazdaságpolitikát alakítsanak ki, amelyet Brüsszel már régóta próbál ráerőltetni az uniós tagállamokra. Sőt, a kontinens legkisebb társasági adóját is felemelnék sajtóhírek szerint a mostani 9 százalékról. Ez szintén régóta áhított kívánsága az uniós vezetésnek, más kérdés, hogy a magyar versenyképességet romba döntené egy pillanat alatt.
Mindezeket a Tisza tagjai azóta is cáfolni próbálnák, de időközben előkerültek újabb bizonyító felvételek, például Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, vagy a párt korábbi gazdasági háttéremberétől, Dálnoki Árontól.
A Téma kapcsán ezt posztolta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója:
