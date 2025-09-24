RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: A ma nyilvánosságra hozott jelentés fényében, a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként tennék néhány állítást a Szőlő utcai pedofil-álhír kapcsán

Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett legfrissebb üzenetében megosztotta, hogy ma a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a bűnügyben nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília bűntette sem valósulhatott meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 19:09
Módosítva: 2025.09.24. 19:13
Kocsis Máté pedofil álhír

Kocsis Máté Facebook oldalán többek között azt is tudatta: "Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne."

Kocsis Máté
Kocsis Máté: Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne.

Kocsis Máté közösségi oldalán számolt be a Szőlő utcai pedofil-álhírről

 

Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában - pl. Magyar Péter állításával ellentétben - nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahova nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik.

Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak.

Az is kiderült, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos “Zsolti bácsi” pusztán kitaláció. Az ózdi járásban nincs is gyermekotthon. 

Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is.

Folytatjuk.

A teljes üzenet ITT tekinthető meg.

 

