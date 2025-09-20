RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: rendkívül komplexusosnak kell lenni ahhoz, hogy lőfegyverrel menj a sajátjaid közé

A Fidesz frakcióvezetője a tiszás fegyverbotrányra reagált a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 15:17
Digitális Polgári Kör Kocsis Máté Tisza Párt fegyver

A Tisza Párt fegyveres botránya után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egyetlen, sokatmondó mondattal kommentálta a helyzetet. A politikus kijelentette: „egyszer valami el fog sülni”, utalva Magyar Péter erőszakos magatartására és a körülötte kialakult feszültségre. A Fidesz frakcióvezetője a józan ész és a nyugalom hangján beszélt, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a politikai nézeteltéréseket nem fegyverrel kell megoldani - írja a Ripost.

Kocsis Máté
Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

Kocsis Máté a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott a HírTV-nek. 

A politikai vezetés egyik legfontosabb alapja a hitelesség és a bizalom. Amikor egy vezető erőszakkal és fenyegetéssel él, az aláássa ezt a bizalmat, és komoly kérdéseket vet fel az alkalmasságával kapcsolatban. A Tisza Párt fegyverbotránya is éppen ezt bizonyítja. Miközben a nyilvánosság előtt a békéről és az összefogásról beszél, a valós tettei egészen más képet festenek. 

A botrány egyértelműen leleplezi, hogy a Tisza Párt a hatalom megszerzéséért akár az erőszaktól sem riad vissza.

A vezetésre való alkalmatlanság egyik legnagyobb jele, ha valaki képtelen kezelni a saját konfliktusait. A fegyveres incidens, ami a Tisza Párttal történt, egyértelműen jelzi, hogy Magyar Péternek nincs meg az a politikai érettsége, ami a vezetéshez szükséges. A belső feszültségek, a kommunikáció hiánya és az erőszakos megnyilvánulások mind azt mutatják, hogy a Tisza Párt elnöke nem alkalmas a vezetésre, és a magyar emberek nem bízhatnak meg benne. A Fidesz ezzel szemben a békét, a biztonságot és a közösség erejét képviseli.

A Fidesz válasza: a józan ész és a nyugalom

 A Fidesz hisz abban, hogy a politikai nézeteltéréseket szavakkal, nem pedig erőszakkal kell megoldani. A józan ész a Fidesz igazi fegyvere, amellyel szemben minden fegyveres fenyegetés elenyészik.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu