Menzamutyi baloldali módra – aggódnak az újbudai szülők

Rossz mellékíze van az újbudai közétkeztetési pályázatnak, ami már-már törvénytelen és ez aggodalommal tölti el a tanévkezdéskor a szülőket is – hívta fel a Magyar Nemzet figyelmét Szabó László. A helyi fideszes önkormányzati képviselő menzamutyira gyanakszik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 16:03
Módosítva: 2025.09.07. 16:58
Érdekes összefonódásra hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus a László Imre – az egykori DK-s árnyékminiszter – és baloldali csapata által irányított XI. kerületben. Újbudán menzamutyi van kilátásban?

Menzamutyi Újbudán? Képünk illusztráció/Fotó: Bánkúti Sándor

Az Újbudán ellenzékinek számító képviselő szerint egyre világosabb, hogy a városvezetés mutyizni akart a közétkeztetésben.

A közbeszerzés nyertesének ajánlatában több súlyos hiba is van. A beadott referenciaigazolások nem olyan mennyiségű ételre vonatkoztak, mint amire a kiírás szerint szükség lett volna. Ráadásul az igazolásokban szereplő adatok sem fedik a valóságot

– mondta a Magyar Nemzetnek a fideszes képviselő. 

Szabó László szerint a közbeszerzésen nyertes cég benyújtott étlapja is számos hibát tartalmaz. 

A tejmentes étlapban tejet, míg a gluténmentes étlapban glutént tartalmazó ételek is szerepelnek, ami súlyos szakmai hiba, hiszen kiskorú gyermekek esetén akár végzetes következményei is lehetnek egy nem megfelelő ételnek.

A képviselő szerint a téves adatszolgáltatás is elég lett volna a pályázat érvénytelenné nyilvánításához, emiatt a szakmai hiba miatt pedig egyértelműen ki kellett volna zárni a nyertes ajánlattevőt. A baloldali városvezetés nem győződött meg arról sem, hogy a cég képes lesz a szerződés teljesítésére, veszélybe sodorva ezzel több ezer gyermek napi étkezését – vélekedik Szabó László.

A szülők amiatt aggódnak, hogy a menzamutyi a színvonalra is rányomja majd a bélyegét: a nyertes pályázó, a Julienne Kft. munkájában ugyanis korábban a Nébih is számos kivetnivalót talált. A cég Budaörsön már évek óta szolgáltat, ahol a szülők folyamatosan panaszkodnak a rossz minőségre. Attól tartanak, hogy Újbudán az általuk megadott alacsony árért nem azt a minőségű ételt adják majd a gyerekeknek, ami megfelelne számukra.

A Magyar Nemzet céges családi összefonódásokra is felhívja a figyelmet, ami szintén aláássa a közbizalmat Újbudán.  

 

 

